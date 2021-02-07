فيديو: ميلان يتصدر الكالتشيو وإبراهيموفيتش يدخل نادي الـ500

استعاد ميلان صدارته للائحة الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه الأحد على ضيفه كروتوني بأربعة أهداف نظيفة على ملعب سان سيرو.

وبعد انقضاء 21 جولة، أوصل ميلان رصيده إلى 49 نقطة. بعيدًا بنقطتين عن الوصيف إنتر ميلان (47) والثالث يوفنتوس (42).

سجّل إبراهيموفيتش أول وثاني الأهداف بالدقيقتين 30 و64. بينما دوّن زميله أنتي ريبيتش على الهدفين الآخرين بالدقيقتين 69 و70.

وانضم إبرا إلى لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كونهم الثلاثي الوحيد الذي وصل إلى 500 هدف في مسيرته وما يزال يمارس اللعبة.

وبعد هدفيه ضد كروتوني، بات في جعبة إبرا 501 هدفًا طيلة مسيرته، إذ لعب لكبار أوروبا وأبرزهم ميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

بهذه الطريقة الرائعة ✨🔥 السلطان إبراهيموفيتش أحرز هدفه الـ 500 في مسيرته مع الأندية 🤩pic.twitter.com/ir2PNdVijU — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 7, 2021

G⚽L DE MILAN‼️

👤 Zlatan Ibrahimovic (2) ⏱️64'

Milan 2️⃣ 🆚 0️⃣ Crotone#SerieA 🇮🇹 🏆

SUSCRÍBITE ✅ a nuestro canal de Telegram y mira todos los goles cuando quieras ⤵️https://t.co/GyJSTUmTqy pic.twitter.com/mHoEzRHk5a — El forastero deportivo (@ElForastero1982) February 7, 2021

GOL De MILAN! REBIC! MILAN 3-0 CROTONE! pic.twitter.com/PPj6hcV7SE — STATS FOOT DPS (@StatsfootDps) February 7, 2021

G⚽L DE MILAN‼️

👤 Rebić (2) ⏱️70'

Milan 4️⃣ 🆚 0️⃣ Crotone#SerieA 🇮🇹 🏆

SUSCRÍBITE ✅ a nuestro canal de Telegram y mira todos los goles cuando quieras ⤵️https://t.co/GyJSTUmTqy pic.twitter.com/hDQjAATtES — El forastero deportivo (@ElForastero1982) February 7, 2021

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