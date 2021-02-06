فيديو: رونالدو يقود يوفنتوس إلى انتصار ضد روما (2-0)

ارتقى يوفنتوس إلى الترتيب الثالث في لائحة الدوري الإيطالي إثر فوزه السبت على ضيفه روما بهدفين مقابل لا شيء.

وجمعت المباراة بين الفريقين لحساب المرحلة الـ21 من الكالتشيو، والتي عرفت ارتفاع رصيد اليوفي إلى 42 نقطة.

ويتمركز حامل اللقب ثالثًا خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 47 نقطة، وميلان الوصيف (لديه مباراة ناقصة) بـ 46 نقطة.

افتتح رونالدو التسجيل بالدقيقة 13 إثر تمريرة من زميله موراتا، وسجّل لاعب روما أيبانيز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 70.

وزاد البرتغالي من حصيلته التهديفية إلى 15 هدفًا في صدارة هدّافي المسابقة، بفارق هدف واحد عن مهاجم الإنتر روميلو لوكاكو.

شاهد أهداف يوفنتوس وضيفه روما..

Goal Juventus 1-0 Roma , Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/cAZ8hjwwca — Real Madrid ⚪️ (@realmadrid3413) February 6, 2021

Gol de Cristiano Ronaldo para celebrar sus 36 años SIIIIIIIIIUUUUU Juventus 1-0 Roma pic.twitter.com/Ai011zT0iV — Juventus México (@Juve_MX) February 6, 2021

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