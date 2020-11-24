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6 أغذية لها مفعول السحر في إنقاط الوزن

فرناس حفظيaccess_time9 / ربيع الآخر / 1442 هـ      24 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نصح موقع هليث لاين  المتخصص بالأخبار العلمية والطبية إلى قائمة من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها لتسريع عملية التخلص من الدهون، وذلك بناء على دراسات وأبحاث علمية:

1/ القهوة

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على حرق الدهون ويحفز الجسم على أداء رياضي أفضل.

2/ زيت جوز الهند

يعمل على تخفيض الشحوم الثلاثية كما يساعد على إنقاص الوزن.

3/ الأسماك

تحتوي الأسماك على الأوميجا 3 التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على فقدان الدهون.

4/ الفلفل الحار

تقلل مضادات الأكسدة القومية الموجودة في الفلفل الحار من الالتهابات وتساعد على حماية الخلايا من التلف، بالإضافة إلى ان الفلفل الحار يساعد في تخفيف الوزن .

5/ خل التفاح

يعتبر الخلا علاجا شعبيا لا يزال الكثيرون حول العالم يستخدمونه، كما أنه يعمل على تقليل الشهية ويخفض مستوى السكر في الدم والأنسولين لدى مرضى السكري.

6/ الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما أنه مصدرا لمركب “يبيغالوكاتشين غالاتي” الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحرق الدهون وتحديدا تلك المتمركزة في منطقة البطن.

vernas hefzy

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