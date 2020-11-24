6 أغذية لها مفعول السحر في إنقاط الوزن

نصح موقع هليث لاين المتخصص بالأخبار العلمية والطبية إلى قائمة من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها لتسريع عملية التخلص من الدهون، وذلك بناء على دراسات وأبحاث علمية:
1/ القهوة
يساعد الكافيين الموجود في القهوة على حرق الدهون ويحفز الجسم على أداء رياضي أفضل.
2/ زيت جوز الهند
يعمل على تخفيض الشحوم الثلاثية كما يساعد على إنقاص الوزن.
3/ الأسماك
تحتوي الأسماك على الأوميجا 3 التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على فقدان الدهون.
4/ الفلفل الحار
تقلل مضادات الأكسدة القومية الموجودة في الفلفل الحار من الالتهابات وتساعد على حماية الخلايا من التلف، بالإضافة إلى ان الفلفل الحار يساعد في تخفيف الوزن .
5/ خل التفاح
يعتبر الخلا علاجا شعبيا لا يزال الكثيرون حول العالم يستخدمونه، كما أنه يعمل على تقليل الشهية ويخفض مستوى السكر في الدم والأنسولين لدى مرضى السكري.
6/ الشاي الأخضر
يساعد الشاي الأخضر على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما أنه مصدرا لمركب “يبيغالوكاتشين غالاتي” الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحرق الدهون وتحديدا تلك المتمركزة في منطقة البطن.