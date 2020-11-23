فيديو: إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز بثلاثية ضد نابولي

إبراهيموفيتش لا يتوقف عن التسجيل..

سجّل إبراهيموفيتش مرتين في فوز ميلان ضد نابولي 3-1 لحساب المرحلة الثامنة من الكالتشيو، سهرة الأحد بملعب سان باولو جنوبي إيطاليا.

وحافظ إبرا (39 عامًا) لميلان على صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 20 نقطة، بعيدًا بنقطتين فقط عن الملاحق ساسولو وبثلاث نقاط عن روما ثالث الترتيب.

افتتح إبراهيموفيتش التسجيل لفائدة الروسونيري عند الدقيقة العشرين من الشوط الأول برأسية متقنة، وعاد ليضيف الثاني بالدقيقة 54.

بدوره قلّص البديل ديريز ميرتنز النتيجة للبارتينوبي عند الدقيقة 63، بُعيد ذلك بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه تيموي باكايوكو.

وفي الوقت الذي ضغط من خلاله نابولي وكان قريبًا من إدراك التعادل، تمكن الوافد الجديد ينس بيتر هاوجي (21 عامًا) من قتل المباراة بمرتدة بتمريرة من بناصر.

يعتبر هذا هو الفوز الأول على الإطلاق لميلان في ملعب سان باولو منذ أكتوبر 2010، عندما سجّل إبراهيموفيتش وروبيتيو لفائدة الفريق اللومباردي.

و للمفارقة كانت المباراة بالجولة الثامنة أيضًا، وأنهى ميلان الموسم في صدارة البطولة، وقد يفعلها هذا الموسم أيضًا في وجود إبراهيموفيتش الذي عاد مُجددًا.

ورفع النجم السويدي رصيده من الأهداف إلى الرقم 10 في صدراة لائحة الهدّافين، ليفض الشراكة مع كريستيانو رونالدو الذي وصل السبت إلى الهدف رقم 8.

أخيرًا، تعرض إبرا إلى إصابة عضلية في فخذه الأيسر، وخرج في الدقائق الأخيرة من المباراة. تشير التقارير إلى أن الضربة التي تلقاها لن تبعده إلا لأيام عديدة.

شاهد أهداف مباراة ميلان ونابولي..

طالع أيضًا في أخبار الرياضة..

بيكيه يعاني من “إصابتين” في الركبة

باريس ينقّض على راموس بعرضٍ تاريخي



يوفنتوس ينفي الشائعات “رونالدو باقٍ معنا”

فصل جديد في المناوشات بين نيمار وبرشلونة



رونالدو “يُهين” زملائه في غرف ملابس يوفنتوس

جوارديولا يدعو ميسي إلى الاعتزال في برشلونة

لماذا سيرفض ليفربول فــكرة التعاقد مع راموس؟

زيدان يحسم صفقة من بايرن ميونيخ بـ “اتصال هاتفي”

هالاند يكشف موقفه من الرحيل عن بوروسيا دورتموند

شاهد في قسم الفيديو..

فيديو: هالاند يُسجّل “سوبر هاتريك” تاريخي

فيديو: ميسي يخضع للتحقيق في مطار برشلونة

فيديو: محرز يسجل هدفًا “مارادونيًا” مع منتخب الجزائر

فيديو: أتلتكو مدريد يُسْقِط برشلونة لأول مرة منذ 10 سنوات

فيديو: ميسي ينفجر في وجه حكم لقاء الأرجنتين وباراجواي

فيديو: من هو يوسف موكوكو “جوهرة” الكرة الألمانية الجديد؟



فيديو: راموس يسُبّ أشرف حكيمي في مباراة ريال مدريد والإنتر