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وزير التعليم: أولويات مجموعة العشرين استمرارية التعليم في أوقات الأزمات
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وزير التعليم: أولويات مجموعة العشرين استمرارية التعليم في أوقات الأزمات

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1442 هـ      22 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ، استفادة 6 ملايين طالب من تطبيق “مدرستي” الإلكتروني لاستمرار التعليم أثناء جائحة كورونا .

وقال الوزير آل الشيخ ، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات ، أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا ، لافتا إلى وجود تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة قائلاً أن الأمر أصبح أكثر سهولة بسبب البنية التي تم إيجادها.

وأوضح وزير التعليم أن أهم أولويات #مجموعة_العشرين ، ضمان استمرارية التعليم في أوقات الأزمات ، وأن التحدي الحقيقي في التعليم أن هناك احتياجات ومتغيرات مختلفة بناء على المجموعات التعليمية.

صحيفة البلاد

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