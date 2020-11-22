وزير التعليم: أولويات مجموعة العشرين استمرارية التعليم في أوقات الأزمات

البلاد : متابعات

أكد وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ، استفادة 6 ملايين طالب من تطبيق “مدرستي” الإلكتروني لاستمرار التعليم أثناء جائحة كورونا .

وقال الوزير آل الشيخ ، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات ، أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا ، لافتا إلى وجود تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة قائلاً أن الأمر أصبح أكثر سهولة بسبب البنية التي تم إيجادها.

وأوضح وزير التعليم أن أهم أولويات #مجموعة_العشرين ، ضمان استمرارية التعليم في أوقات الأزمات ، وأن التحدي الحقيقي في التعليم أن هناك احتياجات ومتغيرات مختلفة بناء على المجموعات التعليمية.