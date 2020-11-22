كارثة في فيسبوك .. الموقع الأشهر يتحدث عن الثغرة الأمنية التي أقلقت الملايين

عمليات اختراق وتجسس شغلت الملايين من مستخدمي فيسبوك في واقعة هي الأخطر حول العالم، وفق ما تداول الجميع.

وأعلنت شركة فيسبوك ، اليوم، أنها قامت بإصلاح “خطأ فادح” في تطبيق “ماسنجر” الخاص بالموقع الأشهر.

وذلك بعد الإبلاغ عن عدد من حوادث التجسس والاختراق، وفقا لتقارير “زي دي نت”.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال المصدر إن خبيرة في الأمن السيبراني اكتشفث ثغرة أمنية.

الثغرة كان مخترقون يستغلونها للتجسس على مستخدمين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وقد أبلغت خبيرة بالأمن السيبراني، شركة “فيس بوك” الشهر الماضي، بهذه الثغرة، إلا أنه لم يجري تصحيحها إلا الأسبوع الجاري.

وذكرت ناتالي سيلفانوفيتش الباحثة في فريق أمان “بروجيكت زيرو”، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن فيس بوك، منحها مكافأة قيمتها 60 ألف دولار، بعدما أسهمت في الإبلاغ عن الخلل.

وللإيقاع بالضحية، يتعين على المتسلل بدء مكالمة صوتية متضمنة شيفرة غير مرئية مصممة خصوصا لغرض الاختراق، ثم يمكنه الاستماع إلى صوت الضحية حتى إذا لم يرد على المكالمة.

وقال فيس بوك في بيان: “هذا التقرير هو من بين أعلى ثلاث مكافآت لدينا للأخطاء والثغرات، وهو ما يعكس تأثيرها الكبير المحتمل”.

وكانت سيلفانوفيتش، اكتشفت عام 2018، ثغرة في واتساب، تسمح للمهاجمين باختراق أي هاتف بعدما يقوم المستخدم بالرد على مكالمة فيديو.