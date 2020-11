فيديو: هالاند يُسجّل “سوبر هاتريك” تاريخي في الدوري الألماني

واصل إيرلنج هالاند التألق رفقة بوروسيا دورتموند بعد أن أحرز أمسية السبت رباعية في شباك هيرتا برلين، لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.



واستغرق الأمر نصف ساعة من هالاند للتدوين على السوبر هاتريك التاريخي، إذ بدأ التسجيل عند الدقيقة 47 وأنهى قبل الدقيقة 79، في أرضية الملعب الأولمبي ببرلين.



ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى الرقم 18 في وصافة الجدول بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونيخ، في مسعى المدرب لوسيان فافر لاقتناص اللقب الغائب منذ 8 سنوات.



إجمالًا رفع هالاند رصيده من الأهداف إلى الرقم 30 منذ الالتحاق بصفوف دورتموند شتاء 2020. بينما هذا الموسم فقط سجّل 15 هدفًا من 12 مباراة في جميع البطولات.

في سياق آخر، أعلنت يومية “توتو سبورت” المانحة لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا تحت 21 عامًا، عن فوز هالاند بالجائزة هذا العام.

وتفوق إيرلنج (20 عامًا) على أنسو فاتي واعد برشلونة وألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ وزميله بدورتموند جادون سانشو، ليغدو أول لاعب نرويجي في التاريخ يحظى بهذا الشرف.



OFFICIAL: Erling Haaland has been named the 2020 Golden Boy winner. pic.twitter.com/qIiiBFUsw4

— Squawka News (@SquawkaNews) November 21, 2020