فيديو: أتلتكو مدريد يُسْقِط برشلونة لأول مرة منذ 10 سنوات

حقق أتلتكو مدريد سهرة السبت فوزًا بشق الأنفس ضد برشلونة على أرضيته واندا ميتروبوليتانو، لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بطل الرواية كان البلجيكي كاراسكو الذي وقّع على الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن راوغ تيرشتيجن الخارج عن مرماه إلى منتصف الميدان.

ورفع أتلتكو رصيده من النقاط إلى الرقم 20 في صدارة لائحة الترتيب مناصفة مع ريال سوسيداد، بينما تجمّد رصيد برشلونة عند النقطة رقم 11 في المركز العاشر.

شهدت المباراة إقصاء كل من محور الدفاع جيرارد بيكيه والظهير الأيمن سيرجي روبيرتو للإصابة، وسنوافيكم بالمستجدات لاحقًا.

الأهم بالنسبة لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أنه حقق أول فوز على الإطلاق لأتلتكو مدريد ضد برشلونة في مسابقة الدوري منذ 10 أعوام.

إذ يرجع الانتصار الأخير للروخيبلانكوس ضد برشلونة إلى فبراير 2010 تحت القيادة الفنية لكيكي فلوريس بنتيجة 2-1 على أرضية الملعب القديم فيثنتي كالديرون.

وواصل أتلتكو -الباحث عن اللقب الغائب منذ 7 سنوات- سلسلة عروضه القوية في الفترة الأخيرة، إذ أكمل 24 مباراة متتالية من دون هزيمة في الليجا.

بدوره فقد تلقى برشلونة الخسارة الثالثة له هذا الموسم من 8 جولات خاضها إلى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادلين و3 خسائر، وهو السجل الأسوأ منذ عقود.

شاهد هدف انتصار أتلتكو مدريد ضد برشلونة..

#AtletiBarca

Carrasco Full Goal And Ter Stegen's fault 🔥🔥🤯😂🎥pic.twitter.com/Xe3sVp7B4T — FAST GOALS (@FastGoal5) November 21, 2020

GOAL

ATLETICO MADRID 1 BARCELONA 0

CARRASCO 45+3' Goal highlights pic.twitter.com/DzZeamOSV9 — GOALSPEED (@goalspeedbor) November 21, 2020

VERY BEAUTIFUL GOAL CARRASCOpic.twitter.com/lAen3Qfx5j — K ✨ (@glorinrrs) November 21, 2020

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