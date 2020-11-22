الفالح: زيادة في الاستثمار الأجنبي بالمملكة

الرياض – عادل بابكير

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مجموعة العشرين تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء, كاشفًا عن جهود المجموعة تجاه إيجاد حلول للنهوض باقتصاديات العالم، لافتاً الانتباه إلى أن (G20) تقوم بجهود وأعمال كبيرة بهدف أن ترشد العالم وتريه شكل التعامل مع المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة أمس ضمن برنامج قمة قادة مجموعة العشرين الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة، إذ سلط الضوء على محور “التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين”.

كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في العام القادم 2021 م.

وقال: إن رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى ، مؤكدا أن المملكة تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين.

وذكر الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام بقوله: ” إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مجال تركيزي، سجل في النصف الأول زيادة 12% مقارنة بالعام الماضي” لافتا إلى أن بداية العام المقبل سيشهد إطلاق استراتيجية الاستثمار وفيها الأرقام المستهدفة، وسيرافق النمو الكمي، السعي إلى النمو النوعي.

وأوضح أن هذا التوجه في جذب الاستثمارات الخارجية يأتي، بعد أن كانت الاستثمارات في السعودية يغلب عليها طابع الهيدروكربون والصناعات الثقيلة وهي ركن أساسي في اقتصاد المملكة ، فيما ستركز جهود المرحلة المقبلة على استثمارات أقل حجما، لكنها أكبر أثراً مثل (الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والسياحة وجودة الحياة والبنية اللوجستية) وغيرها.