فيديو: ريال مدريد يغرق أمام غواصات فياريال (1-1) بالدوري الإسباني

واصل ريال مدريد أمسية السبت نتائجه السيئة في مسابقة الدوري الإسباني بتعادله بهدفٍ لمثله، أمام فياريال لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

وخسر النادي الملكي اللقاء السابق في الليجا أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما اليوم استمر نزيف النقاط أمام الغواصات الصفراء.

احتضن ملعب لاسيراميكا اللقاء بإدارة تحكيمية من أليخاندرو هيرنانديز، إذ شهد ارتقاء فياريال إلى وصافة الجدول بـ 19 نقطة، بينما أتى مدريد رابعًا بـ 17 نقطة.

ماريانو دياز الذي يشارك لعلة إصابتي بنزيمة ويوفيتش، افتتح التسجيل لفائدة ريال مدريد في الدقيقة العاشرة بتمريرة من كاربخال، وعلى إثر ذلك انتهى الشوط الأول.

وقبل النهاية بربع ساعة احتسب الحكم هيرنانديز ركلة جزاء لصالح غواصات فياريال، حوّلها جيرارد مورينو إلى شباك الحارس ثييبو كورتوا معلنًا هدف التعادل.

وابتعد النادي الملكي عن الصدارة بفارق 4 نقاط أسفل الترتيب إذ يتصدر حاليًا ريال سوسيداد (20 نقطة). بينما فقد 5 نقاط في آخر مباراتين في الليجا أمام فالنسيا وفياريال.

بصفة عامة ارتكب مدافعو الأبيض أخطاء كلفتهم احتساب 4 ركلات جزاء ضد الفريق، 3 في لقاء فالنسيا وركلة في لقاء اليوم ضد فياريال.

بينما آخر 5 أهداف سكنت شباك ريال مدريد كانت كالتالي: 4 ركلات جزاء وهدف عكسي. ما يوضح وجود خلل في المنظومة الدفاعية للفريق.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال..

هدف ماريانو

Mariano Diaz goal vs Villareal Villareal 0-1 Real Madrid pic.twitter.com/A8adHcu2K2 — Lyndio Sport (@LyndioSport) November 21, 2020

هدف مورينو

⚽️📹 video of Gerard Moreno ('76) goal Villarreal: 1

Real Madrid: 1

League : La Liga ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/cLA0R1lXtc — GOALSPEED (@goalspeedbor) November 21, 2020

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