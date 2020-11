فيديو: ريال مدريد يغرق أمام غواصات فياريال (1-1) بالدوري الإسباني

واصل ريال مدريد أمسية السبت نتائجه السيئة في مسابقة الدوري الإسباني بتعادله بهدفٍ لمثله، أمام فياريال لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

وخسر النادي الملكي اللقاء السابق في الليجا أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما اليوم استمر نزيف النقاط أمام الغواصات الصفراء.

احتضن ملعب لاسيراميكا اللقاء بإدارة تحكيمية من أليخاندرو هيرنانديز، إذ شهد ارتقاء فياريال إلى وصافة الجدول بـ 19 نقطة، بينما أتى مدريد رابعًا بـ 17 نقطة.

FT #VillarrealRealMadrid 1‐1

Gerard Moreno earns @Eng_Villarreal a point in top of the table clash v @realmadriden! 💛🎯#LiveResults pic.twitter.com/VgFXSE4TmA

