الرياضة

بايرن ميونيخ يظل على القمة رغم التعادل..

فيديو: بايرن ميونيخ يتعثر أمام بريمن (1-1) بالبوندسليجا

محمد ابو الوفاaccess_time6 / ربيع الآخر / 1442 هـ      21 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ


حافظ بايرن ميونيخ على زعامة جدول الدوري الألماني لكرة القدم رُغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام فيردبريمن عصر السبت، لحساب المرحلة الثامنة من المسابقة.

 

أقيم اللقاء على أرضية ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، بصافرة تحكيمية من جويدو فينكمان، إذ كانت تلك المناسبة رقم 50 التي يديرها المدرب هانز فليك لفائدة بايرن ميونيخ.

 

افتتح الضيوف التسجيلفي الرمق الأخير من الشوط الأول عبر ماكسيميليانو إيفيستين، بينما أدرك الفرنسي كينجسلي كومان التعادل للبايرن بالدقيقة 62 من صناعة ليون جوريتسكه.

ولم تفلح محاولات فليك في إحداث الفارق بعد أن زج بكل من سيرجي جنابري وليروي ساني وتشوبو موتينج في تبديل واحد بالدقيقة 63. إذ تكتل لاعبو بريمن بجدار دفاعي صلد.

 

بتلك النتيجة يظل بايرن ميونيخ على قمة لائحة الترتيب برصيد 19 نقطة. ويحل ثانيًا بايرليفركوزن الذي جمع 18 نقطة.

 

فيما يتربص ريد بول لايبزيج لاقتسام الصدارة مع بايرن عندما يرتحل سهرة السبت لملاقاة فرانكفورت، وعينه على إضافة 3 نقاطة إلى رصيده البالغ 16 نقطة في الوقت الحالي.

 

قمة الدوري الألماني سيحين موعدها في الجولة بعد القادمة عندما يستضيف بايرن ميونيخ نظيره ريد بول لايبزيج في ملعب أليانز أرينا يوم  5 ديسمبر المقبل.

 

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفيردربريمن..

 

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محمد ابو الوفا

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