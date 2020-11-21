فيديو: بايرن ميونيخ يتعثر أمام بريمن (1-1) بالبوندسليجا



حافظ بايرن ميونيخ على زعامة جدول الدوري الألماني لكرة القدم رُغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام فيردبريمن عصر السبت، لحساب المرحلة الثامنة من المسابقة.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، بصافرة تحكيمية من جويدو فينكمان، إذ كانت تلك المناسبة رقم 50 التي يديرها المدرب هانز فليك لفائدة بايرن ميونيخ.

افتتح الضيوف التسجيلفي الرمق الأخير من الشوط الأول عبر ماكسيميليانو إيفيستين، بينما أدرك الفرنسي كينجسلي كومان التعادل للبايرن بالدقيقة 62 من صناعة ليون جوريتسكه.

ولم تفلح محاولات فليك في إحداث الفارق بعد أن زج بكل من سيرجي جنابري وليروي ساني وتشوبو موتينج في تبديل واحد بالدقيقة 63. إذ تكتل لاعبو بريمن بجدار دفاعي صلد.

بتلك النتيجة يظل بايرن ميونيخ على قمة لائحة الترتيب برصيد 19 نقطة. ويحل ثانيًا بايرليفركوزن الذي جمع 18 نقطة.

فيما يتربص ريد بول لايبزيج لاقتسام الصدارة مع بايرن عندما يرتحل سهرة السبت لملاقاة فرانكفورت، وعينه على إضافة 3 نقاطة إلى رصيده البالغ 16 نقطة في الوقت الحالي.

قمة الدوري الألماني سيحين موعدها في الجولة بعد القادمة عندما يستضيف بايرن ميونيخ نظيره ريد بول لايبزيج في ملعب أليانز أرينا يوم 5 ديسمبر المقبل.

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفيردربريمن..

⚽️📹 video of Maximilian Eggestein ('45) goal Bayern Munich: 0

Werder Bremen: 1

League : La Liga pic.twitter.com/pxmtTIZNnI — GOALSPEED (@goalspeedbor) November 21, 2020

بايرن ميونخ 0 × 1 فيردر بريمن | هدف بريمن الاول HD حسابي الاساسي : @F10HD_ pic.twitter.com/gTrUR5O0Uk — فهد! (@_FMESSI) November 21, 2020

Kingsley Coman GOAL! Bayern München vs Werder Bremen 1-1 21.11.2020 pic.twitter.com/6WDS0t7BHk — the football goals (@thefootballgoa2) November 21, 2020

Video of Kingsley Coman ('62) Goal

Bayern Munich: 1

Werder Bremen: 1 ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/wHLUeWU0Ll — GOALSPEED (@goalspeedbor) November 21, 2020

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