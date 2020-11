لماذا سيرفض ليفربول فكرة التعاقد مع راموس؟

قال أسطورة ليفربول الإنجليزي، ستيف نيكول، خلال مقابلة خاصة مع شبكة “ESPN” الأمريكية، إن النادي ليس بحاجة إلى التعاقد مع سيرخيو راموس لحل المشكلات الدفاعية التي تعصف بكتيبة المدرب يورجن كلوب.

وانتهى موسم فيرجيل فان دايك إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بينما يعاني جو جوميز من إصابة خطيرة، إضافة إلى إصابات لحقت بكل من ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وفابينيو.

ليصبح الخط الخلفي لليفربول في مباراة السبت أمام المتصدر ليستر سيتي بالبريميرليج في خبر كان، وقد يستغله الثعالب أيما استغلال للانفراد بزعامة لائحة الترتيب.

وتحدث نيكول -الذي لعب 14 موسمًا بقميص ليفربول- عن التدعيمات اللازمة للفريق السكاوزي، من أجل تجاوز الأزمة الدفاعية الحالية.

“لا أرغب في حدوث هذا، لن يكون ذا فائدة، ستعتمد الصفقة على مدى يأس ليفربول”. هكذ أجاب ستيف (58 عامًا) عمّا إذا كان سيستفاد ليفربول من راموس في ورطته.

وأكمل الظهير الأسكتلندي السابق: “في الظرف الحالي لديك فان دايك يعاني من انتكاسة قوية، وجوميز يكافح من أجل العودة، إذن عليك التوجه نحو شخص مثل أوباميكانو والذي سيخدم الفريق لمدة عقد من الزمان”.



يعتقد ستيف أن الفرنسي الشاب ومدافع لايبزيج، دايوت أوباميكانو (21 عامًا) سيعين ليفربول بشكل أكبر من راموس الذي يتعرض إلى تدني في المستويات وتقدم في العمر. بينما يتمتع دايوب بإمكانات أقوى واحتمال للتطور بشكل أفضل.

“إنه شيء لا يمكنك التفكير فيه (التوقيع مع اللاعب) إن لم تستطع الحصول على خدمات أوباميكانو، فعندئذٍ ستبدأ في النظر أسفل القائمة التي لديك، من الواضح أن ليفربول يريد لاعبًا صغيرًا ليمكث في النادي لوقت طويل، وليس لاعبًا طاعنًا في السن”.

يستكمل: “إن حصلوا على راموس لن يكون ذلك لأكثر من موسمين، إن مستواه ينحدر بالفعل. لن تكون الصفقة الأسوأ بل سيقدم مستويات مناسبة. لكنه هو أيضًا يتعرض للإصابات وهو مصاب حاليًا في أوتار الركبة”.

وتأكد غياب راموس عن مباراتي ريال مدريد القادمتين أمام فياريال بالليجا وإنتر ميلانو بدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال مشاركته مع إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع.

Captain Sergio Ramos will miss Real Madrid’s games against Villarreal and Inter due to the hamstring injury sustained during Spain’s win over Germany pic.twitter.com/SlMBx5dQ5o

— B/R Football (@brfootball) November 19, 2020