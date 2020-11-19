الرياضة

هل ينجح زيدان في الإتيان باللاعب؟

زيدان يحسم صفقة من بايرن ميونيخ بـ “اتصال هاتفي”!

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ربيع الآخر / 1442 هـ      19 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
زيدان مدرب ريال مدريد

ذكر تقرير من مجلة “كيكر” الألمانية أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان اتصل شخصيًا بمدافع بايرن ميونيخ دافيد ألابا، من أجل إقناعه بالتوقيع لفائدة الفريق الملكي الإسباني.

 

ينقضي عقد ألابا (28 عامًا) مع بايرن ميونيخ بانتهاء الموسم الكروي الحالي 2020-2021 ويرفض اللاعب إبرام تعاقد جديد، مُفضلًا خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

 

لذلك فهو حر الإمضاء مع أي نادٍ يريده في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة بصفة مجّانية، نظرًا لدخوله في الفترة الحرة وهي الأشهر الستة الأخيرة في عقده.

 

يظل ريال مدريد قبلة محتملة ومحببة لدى ألابا، خاصة مع تعثر مفاوضات التجديد مع القائد سيرخيو راموس، إذ سيكون ألابا المعوّض رقم 1 لراموس حال رحله الصيف القادم بتوصية من زيدان.

 

 

ما يميز ألابا هو المهام المتعددة والقدرات غير الاعتيادية التي يتمتع بها، فهو في الأساس ظهير أيسر بيد أن المدرب هانز فليك أشركه في قلب الدفاعات ليجيد هذا الدور بإتقان ويستقر فيه، كما يستطيع شغل منصب لاعب الوسط الدفاعي.

 

إضافة إلى ذلك فإن اللاعب الدولي النمساوي والمولود من أب نيجيري وأم فليبينية، لديه تصويبات قاتلة ومتخصص في الركلات الحرة بفريقه، كما يجيد التوزيعات والكرات الطولية والمرواغات والانطلاقات.

 

من جهته يرفض بايرن ميونيخ بيع اللاعب في السوق الشتوي المقبل، والعلة أن المدرب فليك يرى ألابا قطعة أساسية في تشكيلته ولا يحبذ خسارته في يناير حتى لو دخل خزائن النادي مبلغ طائل. الأمر جاء من فليك بالإبقاء على النجم النمساوي حتى نهاية الموسم للاستفادة من خدماته.

 

بينما تشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى أن زيدان مقتنع بإمكانات ألابا ويراه الحل الأمثل لحل المشكلات الدفاعية للخط الخلفي، وفي حالة بقاء راموس فإن النادي سيذهب في اتجاه التعاقد معه كونه متعدد المهام ولا يتقصر دوره على مركز قلب الدفاع فقط.

 

ورغم أن قاعدة ريال مدريد الاقتصادية متينة ولم تتأثر بشكل ملحوظ من جائحة كورونا، فإن النادي سيحبذ تلك الصفقة المجانية التي لن تكلفه شيئًا.

 

المصادر المُقرّبة من النادي الملكي ذكرت أن ألابا بادل زيدان الاقتناع وسيحبذ أن يكون جزء من مشروع ريال مدريد القادم.

 

 

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محمد ابو الوفا

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