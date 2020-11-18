فيديو: البرازيل تسخر من ألمانيا بعد “سداسية” الإسبان!

تلقّى المنتخب الألماني أكبر هزيمة منذ تسعين عامًا، بعد أن استقبل نصف دستة أهداف أمام نظيره الإسباني أمس الثلاثاء في ختام دور المجموعات للفئة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

وعبر الإسبان إلى المربع الذهبي في مباراة تألق من خلالها واعد مانشستر سيتي فيران توريس بتوقيعه على ثلاثية، بينما انعدمت حظوظ الألمان في المنافسة على اللقب هذا العام.

هزيمة جعلت الصحف الألمانية الصادرة صبيحة الأربعاء تشن هجومًا لاذعًا على المدرب يواكيم لوف،إذ وصفت يومية “بيلد” المنتخب بالفوضوي والكارثي.

بينما قالت مجلة “كيكر” إن الجهاز الفني الحالي للألمان قابل للتفكك وإن مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك قد يكون المدرب القادم للناسيونال مانشافت.

بدوره لم ولن ينس البرازيل الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014 الذي أقيم في أراضيه، والتي بلغت 7 أهداف لواحد في ملعب مينيراو يوم 8 يوليو.

بعض التقارير الإعلامية في الصحف الأوروبية ذهبت إلى أن إسبانيا انتقمت للبرازيل من العملاق الألماني بعد السداسية غير المتوقعة في شباك المخضرم مانويل نوير.

فيما أفردت الصحف البرازيلية نفسها مساحات واسعة لهزيمة ألمانيا وكان أكثرها إثارة للجدل ولفتًا للنظر هو مؤسسة “Esporte Interativo” إحدى أكبر المنصات الإعلامية في البرازيل.

بعد إحراز إسبانيا للهدف السادس غرّد الحساب الرسمي قائلًا: “يا لها من نزهة أيها الأصدقاء”.. ثم ضحكات متتالية ملأت حد الأحرف المسموح به في تويتر.

شاهد أهداف إسبانيا وألمانيا 6-0..

Fernan Torres Goal Spain 2-0 Germany pic.twitter.com/Cp2FGOgTXN — Lyndio Sport (@LyndioSport) November 17, 2020

⚽️ Spain 🇪🇸 vs Germany 🇩🇪 | Rodri (GOAL) 38' pic.twitter.com/mriGVNc9ZK — D9INE (@D9INE_FOREVER23) November 17, 2020

⚽️ Spain 🇪🇸 vs Germany 🇩🇪 | Morata (GOAL) 17' pic.twitter.com/hdtAfAPSZ4 — D9INE (@D9INE_FOREVER23) November 17, 2020

⚽️ Spain 🇪🇸 vs Germany 🇩🇪 | Torres (GOAL) 71' pic.twitter.com/et3MnyVYjq — D9INE (@D9INE_FOREVER23) November 17, 2020

⚽️ Spain 🇪🇸 vs Germany 🇩🇪 | Torres (GOAL) 55' pic.twitter.com/Ewy80yIPvb — D9INE (@D9INE_FOREVER23) November 17, 2020

⚽️ Spain 🇪🇸 vs Germany 🇩🇪 | Oyarzabal (GOAL) 89' pic.twitter.com/vJLHi1aK1H — D9INE (@D9INE_FOREVER23) November 17, 2020

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