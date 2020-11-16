السينما السعودية تتخذ موقعاً بارزاً في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي

يحتضن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 42 للعام الثاني على التوال فيلم سعودي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية تحت عنوان “حد الطار” وذلك عقب عرض فيلم “سيدة البحر” العام الماضي.
و تعد مسابقة آفاق من أصعب المسابقات التي يتم العمل عليها، وتحتوي المسابقة على 6 أفلام فقط، ويتم اختيار أفضل إنتاجات السينما العربية مع البحث عن تيمة تضم عدد أكبر من افلام السينما.
ويعتبر الفيلم السعودي “حد الطار” من أهم أفلام المسابقة وهو من إخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في بداية الألفية بالسعودية ، حول قصة حب تطرح مجموعة من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق، بين شاب يستعد للعمل “سيافا” كوالده، وفتاة والدتها تغني في الأفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.
كما يشارك أيضا في هذه الدورة للمهرجان الفيلم السعودي “من يحرقن الليل” في مسابقة سينما الغد الدولية، وهو من إخراج سارة مسفر، وتدور أحد الفيلم حول فتاتين يحضران لحفل زفاف، لكن بسبب طلب إحداهما الذهاب إلى السوق ، تأخذ الأحداث اتجاها غير متوقع.