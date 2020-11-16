الفن

السينما السعودية تتخذ موقعاً بارزاً في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي

فرناس حفظيaccess_time1 / ربيع الآخر / 1442 هـ      16 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتضن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته 42 للعام الثاني على التوال فيلم سعودي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية تحت عنوان “حد الطار” وذلك عقب عرض فيلم “سيدة البحر” العام الماضي.

و تعد مسابقة آفاق من أصعب المسابقات التي يتم العمل عليها، وتحتوي المسابقة على 6 أفلام فقط، ويتم اختيار أفضل إنتاجات السينما العربية مع البحث عن تيمة تضم عدد أكبر من افلام السينما.

ويعتبر الفيلم السعودي “حد الطار”  من أهم أفلام المسابقة وهو من إخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في بداية الألفية بالسعودية ، حول قصة حب تطرح مجموعة من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق، بين شاب يستعد للعمل “سيافا” كوالده، وفتاة والدتها تغني في الأفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.

كما  يشارك أيضا  في هذه الدورة للمهرجان الفيلم السعودي “من يحرقن الليل” في مسابقة سينما الغد الدولية، وهو من إخراج سارة مسفر، وتدور أحد الفيلم حول فتاتين يحضران لحفل زفاف، لكن بسبب طلب إحداهما الذهاب إلى السوق ، تأخذ الأحداث اتجاها غير متوقع.

vernas hefzy

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