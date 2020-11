فيديو: ملخص وأهداف مباراة فالنسيا وريال مدريد (4-1)

أمطر فالنسيا شباك ضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بملعب مستايا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الخفافيش رصيدهم من النقاط إلى الرقم 11 في المرتبة التاسعة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع على لائحة الترتيب.

4⃣-1⃣ IT'S OVER! AND IT'S A BIG WIN! pic.twitter.com/qyhYRMVa0k

— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) November 8, 2020