فيديو: ملخص وأهداف مباراة فالنسيا وريال مدريد (4-1)

أمطر فالنسيا شباك ضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بملعب مستايا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الخفافيش رصيدهم من النقاط إلى الرقم 11 في المرتبة التاسعة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع على لائحة الترتيب.

4⃣-1⃣ IT'S OVER! AND IT'S A BIG WIN! pic.twitter.com/qyhYRMVa0k — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) November 8, 2020

تقدم كريم بنزيمة أولًا للضيوف بهدفٍ في الدقيقة 23، لكن كارلوس سولير سجّل التعادل بعدها بـ 12 دقيقة فقط من علامة الجزاء.

مدافع ريال مدريد رافايل فاران سجّل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم فالنسيا بهدفين لواحد.

في الشوط الثاني عاد سولير وسجّل هدفين آخرين من علامة الجزاء أيضًا، ليدون على هاتريك من نوع خاص، هاتريك ركلات الجزاء.

شاهد أهداف مباراة فالنسيا وريال مدريد..

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