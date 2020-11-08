الصحة العالمية تهنئ بايدن وتتطلع للعمل معه لوقف تفشي كورونا

نرمين عباس

هنأ “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” مدير منظمة الصحة العالمية، المرشح الديمقراطي “جو بايدن” وذلك علي فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأبدى مدير المنظمة، أمله في إعادة بناء العلاقات بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة

والعمل معا مجدداً لوقف تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

وذكر “غيبريسوس” في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد:

“تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية للعمل معكم ومع إدارتكم”.

وأضاف أن “أزمة مثل التي أثارتها جائحة كورنا تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح وسبل العيش”.

وتعد امريكا الدولة الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا المستجد

حيث قد سجلت حتى الآن أكثر من 9.5 ملايين إصابة و233 ألف وفاة جراء المرض الناجم عن الفيروس

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل منظمة الصحة العالمية المسؤولية، لعدم التحرك في الوقت اللازم لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد متهمها بالتستر على الصين