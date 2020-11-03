مفاجأة كبرى لربات البيوت .. 15 نوع طعام يجب عدم حفظها في الثلاجة

مفاجأة لن تتوقعها ربات البيوت، فدوما ما يحفظن أطعمتهن المفضلة لهن وللأسرة في الثلاجة ، ولكن هناك خطر لا يعرفه الجميع.

هناك بعض من هذه الأطعمة التي لا يُفضل وضعها في الثلاجة أبدًا، إذ يعمل ذلك على التعجيل بفسادها.

ونقل موقع “هيلثي ليو”، المعني بالصحة، أنّ هناك 15 نوعًا من الأطعمة لا يجب أن توضع في الثلاجة أبدًا، وهي:

الموز

إذ يحتوي الموز على عناصر قد تفقد فوائدها عند وضعها في الثلاجة، لذا ينصح خبراء التغذية بحفظ الموز في درجة حرارة الغرفة حتى يتم نضجه.

البطاطا

تساعد درجة الحرارة المنخفضة داخل الثلاجه في الإسراع من عملية تحويل النشا إلى سكر.

لهذا ينصح خبراء التغذية بإبقاء البطاطا في درجة حرارة الغرفة، إذ تكون معرضة للتهوية الجيدة.

البصل

وينتج من وضع البصل في الثلاجه أنّه يصبح أكثر ليونة، لذا ينصح خبراء التغذية بالإبقاء على البصل في أماكن جيدة التهوية في درجة حرارة معتدلة.

أما في حال تقشير البصل، فيمكن وضعه في إناء مغطى ووضعه في الثلاجة.

الطماطم

تفقد الطماطم نكهتها عند الاحتفاظ بها في الثلاجة.

كما أن درجة حرارة الثلاجة تعمل على وقف عملية النضج، وتؤثر على الملمس الخارجي للثمرة.

لذا فمن الأفضل عدم وضع الطماطم في الثلاجة، والإبقاء عليها في درجة حرارة الغرفة.

الأفوكادو

وعند وضع الأفوكادو غير مكتمل النضج في الثلاجة، فإنّ ذلك عادة ما يوقف عملية النضج.

لذا يجب الحفاظ على الأفوكادو خارج الثلاجة حتى تمام النضج، بعدها يمكن تبريده حتى يتم استخدامه.

الثوم

عند وضع الثوم في الثلاجة، فإن ذلك سيجعله ينتج البراعم، كما أنه يصبح طريًا، لذا يجب الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة.

الخبز

ويصبح الخبز أكثر جفافًا وقساوة عند وضعه في الثلاجة، لذا يفضل عدم وضعه إلا في حالة أن يكون به أي حشوات من الجبن أو اللحوم مثلًا.

حتى لا تفسد تلك الحشوات خارج الثلاجة.

القهوة

تحتاج حبوب القهوة لمكان جاف ومظلم ومتوسط الحرارة حتى تحتفظ بنضارتها وبنكهتها الطيبة.

لذا فإنّ الثلاجة ليست المكان المناسب لحفظ حبوب القهوة، وفي حال وجود كميات كبيرة من القهوة، يمكن الاحتفاظ بها بالتثليج بعد وضعها في أكياس مفرغة من الهواء.

العسل

وضع العسل في الثلاجة يجعل السكر يتبلور ما يجعل العسل يفقد سيولته المميزة، لذا يمكن الاحتفاظ بالعسل عن طريق إبقائه محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة.

البطيخ

لا يجب وضع البطيخ في الثلاجة إذا لم يتم تقطيعه، إذ أثبتت الدراسات أنّ الاحتفاظ بالبطيخ – قبل تقطيعه – في درجة حرارة الغرفة يحافظ على مضادات الأكسدة به، أما بعد التقطيع، فيجب تغليف البطيخ جيداً قبل وضعه في الثلاجة.

القرع

يحتاج القرع إلى مكان جيد التهوية، كما يحتاج للجفاف والظلام أيضًا، حتى يتم تخزينه لفترات طويلة.

زيت الزيتون

يعمل الاحتفاظ بزيت الزيتون بالثلاجة على زيادة لزوجته وفقدانه خواصه، فيصبح مثل الزبد، لذا فأفضل شيء هو الاحتفاظ بزيت الزيتون في مكان مظلم وفي درجة حرارة معتدلة.

البيض

هناك دراسات أثبتت أن الإبقاء على البيض خارج المثلج لن يؤثر عليه بالسلب.

إلا أن هناك بعض الدراسات أثبتت أن وضع البيض في الثلاجة يؤثر على نكهة وطعم البيض، لذا يفضل الاحتفاظ به خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

التوابل

لا صحة لاعتقاد أن حفظ التوابل في المثلج يضمن بقاء صلاحيتها لمدة طويلة، حيث يمكن الاحتفاظ بكافة أنواع التوابل المطحونة في خزانة المطبخ لشهور أو حتى سنوات.

الحبوب

لا يجب وضع الحبوب في المثلج لأنّ درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة يمكن أن تفسد الحبوب وتجعلها لينة فتفقد قرمشتها، حيث إنه يمكن الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة خارج المثلج .