مانشستر سيتي يرصد راتبًا خرافيًا للتعاقد مع ميسي

قال تقرير من يومية “تلجراف” الإنجليزية إن نادي مانشستر سيتي هو الأوفر حظًا للتعاقد مع قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وذكر التقرير أن البرغوث (33 عامًا) يقضي أيامه الأخيرة في البيت الكاتالوني، بعد أن وفد إليه عام 2000 قادمًا من نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

ينقضي عقد ميسي صيفية 2021، ويمكنه الأمضاء بصفة حرة بعد تاريخ 1 من يناير المقبل لأي نادٍ يرغبه، وهي مدة الستة شهور الأخيرة في عقده.

Manchester City could offer Lionel Messi a pre-contract in January before a move to England next summer. Here's your gossip! 👉 https://t.co/1i2wFcmvN0 pic.twitter.com/6nSP0oTZ80 — BBC Sport (@BBCSport) November 3, 2020

بدوره، يحاول مانشستر سيتي التعاقد مع ميسي منذ أكثر من 5 سنوات، ولن يجد أفضل من هذه الظروف العصيببة لاغتنامها والظفر باللاعب.

مر ميسي في الآونة الأخيرة بأزمات مع إدارة برشلونة، وبات رحيله عن النادي حتميًا، وأبرز دليل هو عدم تجديد العقد حتى الآن.

يقول خبراء إسبان أن بقاء ميسي في برشلونة مرهون بمدى قدرة الإدارة الجديدة على إقناعه بمشروع جدي وواعد للنادي.

عرض مانشستر سيتي لميسي هذه المرة سيتضمن عقدًا يجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ كرة القدم كاسرًا كل الأرقام السابقة.

من المرجح أن يصل الراتب الأسبوعي للنجم الأرجنتيني مع السكاي بلوز نحو مليون ونصف يورو. حاليًا يتقاضى مليون و200 ألف مع برشلونة.

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