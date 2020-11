مانشستر سيتي يرصد راتبًا خرافيًا للتعاقد مع ميسي

قال تقرير من يومية “تلجراف” الإنجليزية إن نادي مانشستر سيتي هو الأوفر حظًا للتعاقد مع قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وذكر التقرير أن البرغوث (33 عامًا) يقضي أيامه الأخيرة في البيت الكاتالوني، بعد أن وفد إليه عام 2000 قادمًا من نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

ينقضي عقد ميسي صيفية 2021، ويمكنه الأمضاء بصفة حرة بعد تاريخ 1 من يناير المقبل لأي نادٍ يرغبه، وهي مدة الستة شهور الأخيرة في عقده.

Manchester City could offer Lionel Messi a pre-contract in January before a move to England next summer.

Here's your gossip! 👉 https://t.co/1i2wFcmvN0 pic.twitter.com/6nSP0oTZ80

— BBC Sport (@BBCSport) November 3, 2020