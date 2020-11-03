فيسبوك تستعد لتطبيق هذا الوضع على الهواتف المحمولة.. هل أنت مستعد؟

فيسبوك لا تتوقف عن تقديم الجديد للمستخدمين، وكان آخر ما فعلته تغيير شكل فيسبوك على الأجهزة والحواسيب.

لكن الشركة الكبرى على وشك تقديم تقنية جديدة على تطبيقها في الهواتف الذكية.

إذ تعمل حاليا على تجربة “الوضع المظلم” على عدد محدود من الهواتف العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، بحسب موقع “إنجادجيت” التقني.

وتتيح “فيسبوك” في وقت لاحق، لأي مستخدم إمكانية اختبار “الوضع المظلم”.

عبر زر مخصص في قسم الإعدادات والخصوصية، ضمن علامة تبويب القائمة بحسابه الشخصي، كما تمنح خيار تطبيق أو إيقاف تشغيل “الوضع المظلم” لأي شخص.

وتوفر فيسبوك أيضا تقنية جديدة لتشغيل الوضع المظلم، مثلا في المساء فقط.

بحيث يتم تطبيقه عند غروب الشمس، وفي الصباح يتم إلغاء تفعيل الوضع المظلم، وفقا لـ”سبوتنيك” الروسية.

وسبق وطرحت فيس بوك خيار “الوضع المظلم” على مستخدمي موقعها في إصدار “سطح المكتب”.

لكن يبدو أنها في طريقها لتطبيقه بآليات وتقنيات جديدة كليا في نسخة الهواتف المحمولة.