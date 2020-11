فيديو: إبراهيموفيتش يُسجّل هدفًا خرافيًا مع ميلان في الكالتشيو

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان ظهر السبت، إلى انتصار خارج الديار أمام أودينيزي، بهدفين لواحد لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ففي المباراة التي دارت رحاها بأرضية ملعب فريولي معقل الأودين، مرر إبرا كرة الهدف الأول إلى زميله فرانك كيسي، قبل أن يعود ويدوّن على هدف الانتصار بالدقائق الأخيرة.

The lion roars to seal another win ❤️🖤@Ibra_official mette la firma sui 3 punti. Gara tosta, grandi ragazzi 🔥#UdineseMilan #SempreMilan pic.twitter.com/ROz0PtC2wB — AC Milan (@acmilan) November 1, 2020

افتتح كيسي التسجيل عند الدقيقة 18، قبل أن يدرك الأرجنتيني رودريجو دي باول التعادل لأودينيزي من علامة الجزاء بالدقيقة 48.

وعاد إبراهيموفيتش (39 عامًا) إلى وضع بصمته في اللقاء، وهذه المرة عبر تسجيل هدف خرافي قبل النهاية بسبع دقائق.

إذ استغل تشتيت مدافع أودينيزي الكرة بشكل خاطيء، ليصوبها بمقصية خلفية في شباك أصحاب الأرض بطريقة رائعة.

ووصل إبرا إلى هدفه رقم 7 هذا الموسم مع ميلان في سكوديتو، ليظل على عرش هدّافي المسابقة بعد الأسبوع السادس.

إذ سجل هدفين في شباك كل من بولونيا وإنتر وروما، بينما سجّل اليوم هدفًا ضد أودينيزي، ليرتفع الرصيد الإجمالي إلى الرقم 7.

بدوره ارتفع رصيد ميلان إلى النقطة رقم 16 في صدارة لائحة الترتيب العام لمسابقة الدوري الإيطالي، بخمس انتصارات وتعادل وحيد.

شاهد هدف إبراهيموفيتش ضد أودينيزي..

Zlatan Ibrahimovic 39 Years Old make a Winning Goal with bicycle kick 🔴⚫️ pic.twitter.com/Xge0trLzUR — Muhamad Haddad (@maldhaddad) November 1, 2020

ZLATAN IBRAHIMOVIC! WOW! Best bicycle kick EVER? pic.twitter.com/CvElKIreB0 — Big H. (@Hxnz99) November 1, 2020

