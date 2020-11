فيديو: أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويحقق رقمًا غائبًا منذ 14 موسمًا

عاد أرسنال من ميدان مانشستر يونايتد بفوزٍ ثمينً من أقدام مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 69 من مجريات الشوط الثاني.

أقيمت المباراة لحساب مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتضنها ملعب أولدترافورد، بصافرة تحكيمية من المخضرم مايك دين.

Arsenal win a #PL match at Old Trafford for the first time since 2006 👊 #MUNARS pic.twitter.com/NVsHLM44E2

هدف أوباميانج نتج عن ركلة جزاء انبرى لها بنجاح، ليعلن عن الفوز الثالث للجانرز هذا الموسم، إذ ارتفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السابع.

بينما تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 7 في المركز في الترتيب الـ 15. متلقيًا خسارته الثالثة هذا الموسم رفقة المدرب الشاب أولي سولشاير.

Mikel Arteta & Pierre-Emerick Aubameyang are both buzzing after that big win over Manchester United at Old Trafford on Ole Gunnar Solskjær's 100th game! 👏 pic.twitter.com/MyMv3os1iF

