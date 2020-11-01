فيديو: أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويحقق رقمًا غائبًا منذ 14 موسمًا

عاد أرسنال من ميدان مانشستر يونايتد بفوزٍ ثمينً من أقدام مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 69 من مجريات الشوط الثاني.

أقيمت المباراة لحساب مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتضنها ملعب أولدترافورد، بصافرة تحكيمية من المخضرم مايك دين.

Arsenal win a #PL match at Old Trafford for the first time since 2006 👊#MUNARS pic.twitter.com/NVsHLM44E2 — Premier League (@premierleague) November 1, 2020

هدف أوباميانج نتج عن ركلة جزاء انبرى لها بنجاح، ليعلن عن الفوز الثالث للجانرز هذا الموسم، إذ ارتفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السابع.

بينما تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 7 في المركز في الترتيب الـ 15. متلقيًا خسارته الثالثة هذا الموسم رفقة المدرب الشاب أولي سولشاير.

Mikel Arteta & Pierre-Emerick Aubameyang are both buzzing after that big win over Manchester United at Old Trafford on Ole Gunnar Solskjær's 100th game! 👏 pic.twitter.com/MyMv3os1iF — Football Daily (@footballdaily) November 1, 2020

أرسنال بدوره حقق رقمًا غائبًا منذ قرابة عقد ونصف من الزمان، إذ يرجع آخر انتصار للنادي اللندني في ملعب أولدترافورد إلى العام 2006.

بينما مر 2114 يومًا منذ آخر انتصار حققه النادي أمام أحد الستة الكبار في الدوري. أي منذ 6 أعوام بالتقريب.

الستة الكبار في إنجلترا هم (مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي – ليفربول – تشيلسي – توتنهام) والسادس هو أرسنال.

يستضيف أرسنال نادي مولده النرويجي الخميس القادم لحساب الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، في ملعب الإمارات بلندن.

شاهد هدف أوباميانج ضد مانشستر يونايتد..

Aubameyang scoring from the spot pic.twitter.com/bI2ws2EJwQ — Chambers of Secrets (@ChambersOfSecre) November 1, 2020

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