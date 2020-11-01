بالصور.. ماهو تاريخ الكرواسون والطريقة الأصلية لعمله

البلاد – نيفين عباس

الكرواسون نوع من المعجنات المحتوية علي كمية من الزبدة تأتي على شكل هلال

وكلمة كرواسون بالفرنسية تعني الهلال، ويتم تحضيره في 3 أيام متتالية

الكرواسون أكثر من مجرد معجنات لذيذة بكثير.. فربما يكون أحد أكثر الأطعمة الفرنسية شهرة وجوهرية

بل وهو يعتبر رمز للأمة نفسها مثل الرغيف الفرنسي

على عكس بعض المعجنات الأخرى ذات الطبقات المغلفة، تستخدم عجينة الكرواسون عجينًا مخمرًا بالخميرة

ثم يتم وضع طبقات من الزبدة، ولفها داخل العجين للحصول علي طبقات متوازية من الزبد والعجين يمكن أن تصل إلي 1000 طبقة!

والنتيجة النهائية هي بالطبع القوام الرائع المتقشر والزبدي للكرواسون

ولكن.. هل الكرواسون فرنسي حقا؟؟

يمكن العثور على الكرواسون في كل بلد تقريبًا في العالم الآن

لكن أصول الكرواسون المزعومة ليست فرنسية، بل تأتي من النمسا تحديداً فيينا، حيث كانت المعجنات التي تسمى “الكيبفيرل” هي الشكل الأول

على الرغم من أنها صنعت بدون التصفيح مع الزبدة ومع ذلك

يبدو أن النسخة الحديثة من الكرواسون قد أتت من مخبز في باريس والذي قام بإنتاج الصنف على شكل الهلال

الكيبفيرل هو الجد الروحي للكرواسون، مقره النمسا

عبارة عن حلوى يتناولها الجميع في الإفطار على شكل هلال

يعود الكيبفيرل إلي تاريخ الثالث عشر، حيث تمت الإشارة إليه على أنه “حلو”

ولم يكن حتى منتصف القرن السادس عشر

إنه خبز أكثر كثافة وأقل قشورًا، ويصنع من عجينة أكثر ليونة مع مكسرات أو حشوات أخري مختلفة

في وقت لاحق من ذلك القرن، ظهرت إحدي الأساطير التي تقول

بأن الكرواسون تم إعداده في بودا وذلك للاحتفال بهزيمة القوات الأموية على يد الفرنجة في معركة تورز مع شكل يمثل الهلال الإسلامي

ثم ظهرت قصة أصل أخرى من فيينا، قالت أن تلك المعجنات تم إعدادها للاحتفال بهزيمة العثمانيين على يد القوات المسيحية في عام 1683

حيث تم وقتها عمل الكرواسون كمرجع إلى الأعلام العثمانية، وتكريما للخبازين

الذين منعوا الأتراك من حفر نفق تحت مدينتهم من خلال تنبيه السلطات المسيحية

وبالرغم من ذلك، من جديد، ظهرت أسطورة أكثر رومانسية في القرن الثامن عشر

تحكي قصة كرواسون تنسب غالبًا إلى ماري أنطوانيت

والذي عرف عن أرشيدوقة النمسا أنها لا تأكل في العشاء الملكي

بل كانت تتسلل بعيدًا وتأكل وتشرب الحلويات والقهوة في بلادها

حيث يشاع أن حبها للكيفيرل وتعميد الكيبيرل باسم “الكرواسون” قد جعلها في وصفة مميزة في المجتمع الراقي في فرنسا في ذلك الوقت

نظرًا لأن المعجنات كانت مخصصة فقط للمجتمع الراقي والملكية

فإن مصداقية هذه القصة يمكن أن تحمل بعض الوزن عن أصل الكرواسون

ومع ذلك، فإن أول دليل تاريخي تم التحقق منه للكرواسون ينسب إلى أوائل القرن التاسع عشر

حيث وجد متجر يشبه المخبز متخصص في الحلويات موطنه الأصلي في فيينا

وجد المتجر الراقي يقدم الحلويات التقليدية والكيبفيرل، لذا بدأ الناس للإشارة إلى أنها كرواسون بسبب شكلها الهلالي

وفي عام 1915 قام خباز فرنسي بإستخدام الوصفة مع إدخال الخميرة لها ظناً منه أن تلك الطريقة من شأنها أن تعزز التقنية في خبز الكرواسون الحديث

حيث بالفعل، ميز استخدامه للخميرة لفائف الكرواسون التي صنعها، عن لفائف المعجنات التقليدية الكيبفيرل، وأنتج كرواسون اليوم الذي نشاهده

في النصف الأول من القرن العشرين، كان الكرواسون المخبوز محبوبًا من قبل الخبازين الفرنسيين وكل من تذوقه

بعد الحرب العالمية الثانية، أدى ظهور الأغذية ذات الإنتاج الضخم إلى تعزيز شعبية المعجنات في فرنسا وأوروبا والعالم أجمع

وبحلول نهاية القرن العشرين، استحوذ الكرواسون على صناعة الخدمات الغذائية بفضل إدخال تقنيات التجميد السريع

حيث أصبحت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة والوجبات السريعة قادرة الآن على بيع شطائر الكرواسون بكل سهولة

واليوم، ينتشر الكرواسون على نطاق واسع مع فرنسا والنمسا والأرجنتين وإيطاليا وبولندا وأمريكا وأستراليا

والعديد من البلدان الأخرى التي لديها أنواع مختلفة ولذيذة

بالإضافة إلى الكرواسون العادي النموذجي

يمكن إضافة حشوات مختلفة مثل الشوكولاتة أو عجينة اللوز أو المربي للكرواسون

فإذا سافرت خارج فرنسا، ستجد المزيد من الاختلافات، بما في ذلك حشوات الفواكه، والشوكولاتة القابلة للدهن، والحلويات الكريمة، والقشدة، والزبيب، والمكسرات، والمزيد

لكن بالنهاية، يبقي تاريخ الكرواسون هو قصة عصور مختلفة مع مختلف البلدان والمعارك والشخصيات الملكية

التي تحدد ماهية هذه المعجنات اليوم لكنه يظل أفضل أنواع المعجنات التي عرفها التاريخ علي مر العصور

ولمعرفة الطريقة الأصلية لعمل الكرواسون الأصلي نحتاج إلي :-

مكونات العجين

500 جرام دقيق أو طحين فاخر

140 جرام ماء

140 جرام حليب كامل الدسم

55 جرام سكر

40 جم زبدة طرية غير مملحة

11 جرام خميرة فورية

12 جرام ملح

مكونات أخري

280 جرام زبدة باردة غير مملحة

بيضة + 1 ملعقة صغيرة ماء

طريقة تحضير الكرواسون بالطريقة الأصلية

اليوم الأول

عمل عجينة الكرواسون

تمزج مكونات العجين وتعجن لمدة 3 دقائق بسرعة منخفضة إلى متوسطة حتى تتماسك العجينة وتصل إلى مرحلة نمو الغلوتين المنخفض إلى المتوسط

شكلي العجينة على هيئة قرص وليس كرة قبل وضعها في الثلاجة

لأنه سيكون من السهل لفها على شكل مربع في اليوم التالي

ضعي القرص على طبق، وقومي بتغطيته واتركيه في الثلاجة طوال الليل

اليوم الثاني

قطعي الزبدة الباردة بالطول إلى ألواح بسماكة 1،25 سم

رتبي قطع الزبدة على ورق مشمع لتشكيل مربع حوالي 15 سم × 15 سم

غطي الزبدة بطبقة أخرى من الورق المشمع وأفرديها حتى يصبح حجمها حوالي 19 سم × 19 سم

قومي بتقليم حواف الزبدة وضعيها في الثلاجة لحين الحاجة.

أخرجي العجين من الثلاجة

باستخدام الشوبك، قومي بلف قرص العجين إلى مربع 26 سم × 26 سم

حاولي أن تجعلي المربع مثاليًا قدر الإمكان وبسمك متساوٍ

أحضري لوح الزبدة من الثلاجة

ضعي العجين بحيث يكون أحد جوانب العجين مواجهًا لك

وضعي لوح الزبدة عليه بزاوية 45 درجة على العجين بحيث تكون نقطة من مربع الزبدة في مواجهتك

تطوى قطعة عجين فوق الزبدة حتى تصل نقطة العجين إلى مركز الزبدة وتغطيها

افعلي الشيء نفسه مع الزوايا الثلاثة الأخرى

يجب أن تتداخل حواف العجينة قليلاً لتغلق الزبدة بالكامل

براحة يدك اضغطي برفق على الحواف لإغلاق العجين

رشي قليل من الدقيق وابدئي بفرد العجين من منتصف باتجاه الأطراف برفق

وليس من جانب واحد من العجين وصولاً إلى الجانب الآخر حتي يتم فرد العجين بالكامل بشكل متساوٍ

قومي بطي العجين على شكل ظرف، غطيه بغشاء بلاستيكي وضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة

أحضري العجين وقومي بطي ثلثه فوق نفسه ثم قومي بطي الجانب الآخر فوقه

اتركه مرة أخرى لمدة 30 دقيقة في الثلاجة

بعد المرة الثالثة تترك العجينة في الثلاجة طوال الليل حتى اليوم الثالث

اليوم الثالث



نأخذ العجينة من الثلاجة

نضع قليل من الدقيق علي سطح العمل

قومي بلف العجين برفق وأفرديها

إذا بدأ العجين يتقلص مرة أخرى أثناء هذه العملية يمكنك طيه على ثلاثة أثلاث وتركه في الثلاجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة قبل المتابعة في الفرد

باستخدام قطاعة البيتزا الخاصة بك قومي بتشكيل حبات الكرواسون عن طريق تقطيع قطع هرمية ثم لفها من الطرف وصولاً للحواف للحصول علي الشكل الهلالي

ضعي حبات الكرواسون على ورق الخبز بالصينية مع التأكد من ترك مسافة كافية بينهما حتى لا يتلامس عند الخبز



تمزج البيضة مع ملعقة الماء وتخفق حتى تصبح ناعمة

يدهن الكرواسون بأول طبقة من البيض

ثم يترك حتي يتضاعف حجمه مدة ساعتين تقريباً



سخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية / 390 درجة فهرنهايت

قبل الخبز مباشرة ادهني الكرواسون بطبقة ثانية من البيض

ثم يخبز الكرواسان في الفرن لمدة 6 دقائق عند 195 درجة مئوية / 385 درجة فهرنهايت

ثم نخفض درجة الحرارة إلى 165 درجة مئوية / 330 درجة فهرنهايت ونخبزه لمدة 9 دقائق أخرى أو حتي يصبح ذهبي اللون



أخرجيه من الفرن واتركيه لبضع دقائق على صينية الخبز ثم أنقليه ليبرد

ويقدم