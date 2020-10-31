حجازي يوجه رسالة لجماهير النمور

جدة- البلاد

وجه الدولي المصري أحمد حجازي، رسالة لجماهير الاتحاد .

وكتب حجازي عبر “تويتر”: اختبار جديد مع فريق عريق، أتمنى من الله التوفيق مع زملائي في تقديم أفضل شيء ممكن وتحقيق أهداف الفريق، وإسعاد جماهيره، إن شاء الله”.

ونشر حجازي، صور تقديمه لوسائل الإعلام وحصوله على قميص الفريق رقم 26، أمس السبت، قبل ساعات من لقاء الديربي أمام الغريم الأهلي ضمن جولة” رئاسة العشرين” بدوري المحترفين، التي شارك فيها حجازي.

يذكر أن مدافع الفراعنة يمتلك مسيرة مميزة في مشواره الاحترافي الذي بدأ في الإسماعيلي ثم انتقل للدوري الإيطالي عبر فيورنتينا ثم بيروجيا، ثم انضم للأهلي، ورحل بعدها إلى وست بروميتش الإنجليزي قبل التعاقد مع الاتحاد.