تعرف على فوائد بذور اليقطين

يعتبر اليقطين من الأطعمة المعروفة بقيمتها الغذائية المرتفعة، إذ يمكن تناول كل أجزائه وخاصة البذور التي تعتبر الأكثر فائدة لصحة الإنسان، لما تحتويه من مضادات الأكسدة والعناصر المعدنية.
وتساعد بذور اليقطين في مكافحة التهاب المفاصل لما تحتويه من أحماض دهنية مثل الاوميجا 3 وأوميجا 6 التي لا تخفف فقط الام المفاصل، بل وتمنع تطور المرض.
وتفيد بذور اليقطين في تخفيف الوزن، حيث تعتبر مصدرا مهما للبروتينات الغذائية التي تساعد كبح الجوع، كما تحتوي على عنصر الحديد الذي يساعد على الحفاظ على مستوى مرتفع للطاقة ويحمي من تشنجات الجوع التي تجبر الإنسان على الإسراع في تناول الحلويات.
كما تساعد بذور اليقطين أيضا في السيطرة على مستوى السكر في الدم لأنها تنظم عملية إنتاج الأنسولين وتخفض ضغط الدم المرتفع، كما تمنع الاكتئاب لأنها تحافظ على التوازن الهرموني في جسم الانسان لاحتوائها على أحماض أمينية مسؤولة عن الهرمونات التي تلعب دورا مهما في تنظيم السلوك وتحسين نوعية النوم والمزاج .
كما يجب على الرجال بصورة خاصة تناول بذور اليقطين لأنها تدعم صحة البروستاتا لاحتوائها على نسبة جيدة من عنصر الزنك.