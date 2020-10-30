“زيت المارولا” فوائده تجعله إكسير الشباب للبشرة والشعر!

يعد زيت المارولا إكسير الشباب ، إذ ان له قدرة هائلة على محاربة علامات الشيخوخة المختلفة، لانه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة .
يتغلل زيت المارولا في عمق الجلد، يحتوي على مزيج من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين سي الذي يضمن تعزيز مرونة البشرة مع الاستخدام المنتظم، كما يساعد في علاج السيلوليت وشد الجلد، ويعمل على تقليل ظهور البقع والتصبغات والندبات، مما يمنحك بشرة ناعمة.
كما يمنع زيت المارولا ظهور التشققات وعلامات التمدد لأنه يحتوي على العديد من العناصر المغذية للجلد والتي تزيد من مرونته وقدرته على التمدد بدون ترك أى آثار خلفه، كما يحسن زيت المارولا من صحة الأظافر والشفاه .
أما بالنسبة للشعر:
يحافظ زيت المارولا على صحة الشعر وفروة الرأس، لأنه يحتوي على الكثير من المغذيات ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والمعادن ، كما يمتلك القدرة على تجديد الخلايا وخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للاتهابات، والتي تلعب دور حيوي في الحفاظ على صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي.