احمي الهاتف عبر 6 خطوات .. لتمنع القراصنة من الفرصة الذهبية للاختراق

البعض يدأب على استخدام الهاتف على نظام تشغيل “الإندرويد” أو “IOS”، دون الوضع في الاعتبار ضمان الأمان، وعدم الاختراق.

وشرحت المبرجمة بانسيه خطاب، أن سبب تعرض نظام تشغيل “Andriod” للهجمات بشكل متكرر.

يعود إلى ضعف تأمينه حيث تكمن نقطه ضعفه في البرامج مجهولة المصدر أو البرامج الضارة التي يتم تحميلها عبر “جوجل ستور”.

وهو الأمر الذي يقد يتسبب في سرقة البيانات الشخصية أو تعطل نظام التشغيل بالكامل وتلف الهاتف.

كما أن هناك بعض التطبيقات غير معروفة المصدر، متواجدة على متجر “جوجل ستور”، أو بعض المواقع الأخرى.

وهذه التطبيقات يترك بها مبتكروها ثغرات، تمكنهم من السيطرة على الهواتف والإطلاع على كل شيء بها.

وكذلك سرقة البيانات الشخصية بما فيها الصور، على عكس “آبل ستور”.

فمستوى تأمينه عالي للغاية ولا يمكن إمشاء برنامج ووضعه على المتجر دون معرفه مصدره وإنشاؤه و طريقة تشغيله.

وماذا سيفعل بالتحديد بجهاز المستخدم، كما أن هواتف الأيفون تحتوي على نظام أمان محكم خاص بها ولا تقبل لمشاركة في بعض الأحيان أو التنزيل من أماكن مجهولة المصدر، بحسب بانسيه.

وعليك اتباع 6 نصائح يجب وضعها في الاعتبار قبل تنزيل التطبيق على الهاتف لمنع الاختراق وفقا لموقع ” “boomrange.

– تأكد من تحديث نظام التشغيل الخاص بك، ويكون جهازك محميًا بشكل أفضل إذا كان لديك أخر تحديث لنظام التشغيل.

– يجب التأكد هل تقوم بالتنزيل من مصدر موثوق؟، وحاول التمسك بالمصدر الرئيسي للتطبيقات لجهازك أو تحقق من الموقع الرسمي.

– قم ببحثك، وانظر في التطبيقات ومن مطوريها، وهل هناك آراء موثوقة؟.

– تأكد من أذن التطبيق وسياسية الخصوصية، وما المعلومات التي يريدها التطبيق منك وكيف سيتم استخدامها؟.

– راجع جيدا إعدادات الخصوصية الخاصة بك، بعد تنزيل التطبيق، لأن أحيانا يتم تعيين بعص الإعدادات بشكل تلقائي ، ولكن يمكنك تغيرها لتناسب احتياجاتك.

– ثق بشعورك أو غريزتك، إذا شعرت أن شيئا ما يحتوي على احتيال أو غير عادي، فمن المحتمل أن يكون هناك سبب لذلك.