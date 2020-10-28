واتساب يحسن خدماته .. 3 خدمات أساسية جديدة تعرف عليها

واتساب دوما ما يحاول منافسة الجميع، بما يطرحه من تحديثات، وذلك وفق ما كشفت تقارير صحفية عالمية.

التقارير كشفت أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم قدمت 3 إضافات رئيسية جديدة.

وذلك لإنجاز أسهل الأعمال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، نقلا عن موقع “تايمز نيوز ناو”.

وذكرت التقارير أن تطبيق “واتس آب بزنس” حظى بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق.

وذلك عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.

ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في “واتس آب بزنس” مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وأضافت “واتس آب” 3 تقنيات رئيسية جديدة، الأولى أطلقت عليها “فيسبوك هوستينج سرفس”.

والتي ستجمع بها فيسبوك، المالكة لـ”واتس آب” رسوما من الشركات.

والأخرى تعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر “واتس آب بزنس”.

وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم “مبيعات الأعمال”.

أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم “التسوق”، تعتمد على منح مستخدم “واتس آب بزنس” خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة، وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

كشفت تقارير واتساب مؤخرا، منحه مستخدميه إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد.

وأوضحت أنها أتاحت لهم خيار كتم صوت دردشات بعينها إلى الأبد؛ للتخلص من المزعجين من دون الدخول في جدل الإحراج منهم.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة كتم صوت دردشات فردية أو مجموعات إلى الأبد، من دون تطبيق خيار الحظر أو الخروج من المجموعة.

ويوفر “واتس آب” 3 خيارات لكتم الدردشات إما 8 ساعات أو أسبوع واحد أو إلى الأبد، بدلا من خيار عام واحد.

فيما طرح التطبيق تلك الميزة لجميع مستخدميه عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” وكذلك في إصدار “الويب”.