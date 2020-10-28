بسبب المؤشر ومارين.. جماهير الأهلي تفتح النار على فلادان

جدة- عائض الدهاس

عبرت جماهير الأهلي عن غضبها الشديد من أسلوب إدارة الصربي فلادان للقاء الفريق أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك،

واعتبرت أن الصربي فلادان يتحمل وحده المسؤولية عن إقصاء الفريق الأهلاوي؛ بسبب أخطائه الفنية، وإخراجه سلمان المؤشر، الذي تعتبره الجماهير أنه كان نجم اللقاء الأول،

وإبقائه على المحترف الألماني ماركو مارين بالملعب، وتعجبت كذلك من استبدال المحترف المغربي إدريس فتوحي، الذي أبلى بلاء حسنا وقدم مستوى كبيرا خلال اللقاء.

وطالبت الجماهير بضرورة اجتماع المشرف طارق كيال مع المدرب، لمعرفة أسباب تخبطه في الإدارة الفنية للمباراة، وإبقائه على مارين،

رغم تدني مستواه اللياقي والفني، وطالبت الجماهير الأهلاوية أن لا يبدأ مارين أساسيا في لقاء ديربي جدة أمام الاتحاد السبت المقبل.