أمانة العاصمة المقدسة تضبط 14 مسكناً مُخالفاً للعمالة

نفَّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية ضمن الأعمال الرقابيّة للجنة التفتيش على مساكن العمال للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا.

وأكَّدت إدارة مراقبة المواد الغذائية و الأسواق ضبط 14 مسكناً مخالفاً خلال شهر صفر الماضي، مشددةً على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعاً لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العُمَّال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤراً موبوءةً سواءً داخل الأحياء السكنية أو خارجها.