فيسبوك يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة مهمة .. اعرف التفاصيل وطريقة الاستفادة منها

لا يتوقف مارك زوكربيرج مالك فيسبوك ، عن مفاجأة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بتحديثات جديدة أو مميزات مذهلة.

وضمن هذه الخطة أطلق موقع التواصل الاجتماعي الشهير، ميزة جديدة للمستخدمين، تمكنهم من التحكم في الصفحة الرئيسية لحسابهم الشخصي.

وتتمثل الميزة الجديدة التي طرحتها فيسبوك في تحديثها الجديد، في إمكانية التحكم في التايم لاين الخاص بك.

وذلك عن طريق الظغط على علامة تبويب، التي تقوم بتقديم 3 خيارت وهي (الصفحة الرئيسية، والمفضلة، والأخيرة”، كالتالي.

وذلك بحسب موقع “usatoday”، نقلا عن “Reviewgeek”، والذي استعرض الطريقة كالتالي

– (Recent)، تتيح علامة التبويب الأخيرة في التحديث الجديد، إمكانية رؤية المنشورات الحديثة، وفقا لترتيبها الزمني، بعيدا عن طريقة العرض التقليدية.

– (Home)، وتقوم علامة تبويب الصفحة الرئيسية، بعرض المنشورات بالطريقة التقليدية قبل التحديث.

– (favorites)، بينما تعمل علامة التبويب المفضلة، على إظهار المنشورات للأشخاص المفضلين الذين ترغب في رؤية ما يقوموا بتداوله عبر صفحتهم الشخصية.

ولكن من الممكن أن تؤدي هذة الميزة إلى جعل صفحة الأخبار مملة للغاية لبعض المستخدمين.

ولم يتم طرح هذه الميزة سوى على الهواتف المحمولة فقط، حيث أنها لا تعمل على أجهزة الحواسب الشخصية.

كما أنه تم اكتشاف علامات التبويب الجدية، أو المميزات الجديدة على صفحات هواتف أبل العاملة بنظام “IOS” فقط.

بينما أظهرت صفحات فيس بوك عبر هواف أندوريد العرض القديم دون تغيير.

ميزة تخزين الصور والفيديوهات

وفي سبتمبر الماضي، أتاح “فيس بوك”، لمستخدميه، خدمة تمكنهم من تخزين صورهم ومقاطعهم المصورة على موقع “دروب بوكس”، الذي يتسم بمساحة تخزينية أكبر.

وتعد هذه التغييرات جزء من مشروع نقل بيانات أكبر، والذي يهدف إلى التسهيل على المستخدمين في تنزيل البيانات ونقلها بين منصات “فيسبوك” و”جوجل” و”مايكروسوفت” و”تويتر”، وفقا لوكالة “سبوتنك”.

وللراغبين في تفعيل هذه الميزة، يجب الذهاب إلى قسم “معلومات فيسبوك الخاصة بك” (Your Facebook Information) في قسم “الإعدادات”، ثم حدد “نقل نسخة من الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك” (Transfer a Copy of Your Photos or Videos)، وأدخل كلمة المرور الخاصة بك، واختر وجهة وقم بالتأكيد.