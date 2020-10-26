دراسة: تناول القهوة له دور إيجابي في كبح انتشار السرطان

صحة و عافية متابعاتدراسة: تناول القهوة له دور إيجابي في كبح انتشار السرطان فرناس حفظيaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1442 هـ 26 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها في صحيفة جمعية الطب الأميركية، فإن شرب القهوة يساعد على كبح نمو سرطان القولون في جسم الإنسان. ووجد الباحثون أن المواظبة على شرب القهوة من شأنه أن يساعد الجسم ويطيل أمد حياة المريض، وهو أمر يضاف إلى قائمة طويلة من المنافع. وأشار الطبيب سونيل كاماث، أن القهوة تحقق هذه الفوائد لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة إلى جانب عناصر أخرى. وترى الدراسة أنه لا يجدر بمن يشرب كوبا أو كوبين من القهوة في اليوم الواحدة أن يشعر بالقلق، لأن هذه العادة ليست مضرة كما يعتقد البعض. وأضاف الطبيب كاماث أن شرب القهوة يؤدي هذا الدور الإيجابي في كبح انتشار السرطان، وربما يحمي أيضا في حالة أمراض أخرى. ووجد الباحثون أن القهوة مفيدة للجسم، سواء جرى تحضيرها من البن العادي أو كانت قهوة أزيلت منها الكافيين. وكانت دراسات سابقة قد وجدت إلى أن استهلاك القهوة يقلل احتمال الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني واضطرابات الكبد والقلب. مرتبط