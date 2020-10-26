احترس من هذه التطبيقات .. جوجل تشن حملة تطهير ضدها لهذا السبب

شركة جوجل العالمية، تحاول توفير فضاء آمن للجميع، ودوما ما تشن حملات إلكترونية لها طبيعة خاصة ضد بعض الفئات .

وشنت الشركة حملة تطهير ضد منشئي التطبيقات المخصصة للأطفال على متجره.

وذلك بسبب انتهاك تلك التطبيقات لخصوصية الأطفال والمراهقين بتجميعها معلومات من أجهزتهم الذكية.

وحذفت الشركة العالمية تطبيقات الأطفال “princess Salon” و”Number Coloring and Cats & Cosplay”.

بالإضافة إلى تطبيقات أخرى حصدت أكثر من 20 مليون تحميل من متجر “جوجل بلاي ستور”.

بحسب “سبوتنيك” الروسي، نقلا عن موقع “تيكرانش” التقني.

وأكد مجلس المحاسبة الرقمية الدولي، على انتهاك تلك التطبيقات المحذوفة لسياسات جمع البيانات في “جوجل”، ولم تكن الشفرة الخاصة بالتطبيق هي التي أدت إلى حذفها، بل كانت الأطر التي تدعمها، وهي مشكلة رئيسية للتطبيقات التي تستهدف جمهور ما قبل المراهقة.

وأشارت “جوجل”، إلى أنها تتخذ إجراءات ضد أي تطبيق ينتهك سياسة خرق خصوصية المستخدمين، موضحة أن هذه التطبيقات خرقت القاعدة التي تقوم بحظر استخدام مجموعات المطورين التي لم تتم الموافقة عليها للخدمات الموجهة للأطفال.

وذكرت الشركة، أنها لا تزال تعمل على تحالفات وإجراءات، من أجل الوقوف على مثل هذه القضايا.