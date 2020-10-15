يوتيوب يقر هذه السياسات الجديدة لحماية مستخدميه .. اعرف التفاصيل

في زمن كورونا أصبح التضليل أحد عوامل التربح عبر يوتيوب ، وسط صراع ضد الزمن يخوضه حاليا العلماء على مستوى العالم، ضد كورونا.

وذلك من أجل التوصل إلى لقاح فعال وعلاج أكيد لفيروس كورونا المستجد.

ومن أجل مكافحة المعلومات المضللة حول لقاحات فيروس كورونا، التي يستغل مروجيها خوف الناس للتلاعب بهم.

وكشف موقع “يوتيوب” أنه سيزيل أي ادعاءات كاذبة عن تطعيمات لقاح “كوفيد 19”.

التي تتعارض مع التصريحات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.

وحظر موقع الفيديوهات الشهير المعلومات الخاطئة حول لقاحات “Covid19”.

بعد أيام فقط من اتخاذ “Facebook” إجراءً مماثلا على منصته الخاصة.

وأوضح: “حقيقة أن مثل هذا اللقاح قد يكون وشيكًا يجعله الوقت المناسب لاتخاذ هذه الإجراءات”.

وقال “توسيع السياسة الموجودة مسبقًا ضد التضليل الطبي للفيروس التاجي”.

وقال متحدث باسم “يوتيوب”: “قد يكون لقاح (كوفيد 19) وشيكًا، لذلك نحن نضمن أن لدينا السياسات الصحيحة المعمول بها”.

حتى نتمكن من إزالة المعلومات الخاطئة المتعلقة به من النظام الأساسي.

كما ستتم إزالة أي محتوى يتضمن ادعاءات بشأن اللقاحات تتعارض مع إجماع الخبراء من السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية (WHO) من يويتوب”.

وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتشمل الأمثلة على المواد المحظورة، الادعاءات الكاذبة بأن اللقاح من شأنه أن يقتل الناس أو يسبب العقم، أو الادعاء بأن اللقاح سوف يزرع بطريقة ما رقائق دقيقة في المتلقين.

وتابع المتحدث باسم “يويتوب”: “حتى الآن، أزلنا أكثر من 200 ألف مقطع فيديو يتعلق بمعلومات (Covid-19) خطيرة أو مضللة منذ أوائل فبراير”.