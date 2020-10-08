مشعل الأحمد وليا للعهد بالكويت

الكويت – البلاد

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس (الأربعاء)، قرارًا أميريًا بتعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد. وأشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إلى أن أعضاء الأسرة الحاكمة باركت اختيار أمير البلاد لولي العهد الجديد، وهو الشقيق الأصغر لأمراء الكويت السابقين جابر الأحمد وصباح الأحمد، والأمير الحالي نواف الأحمد. وولد الشيخ مشعل وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.

وتولى الشيخ مشعل مناصب أمنية عديدة جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، وظل بعيدًا نسبيًا عن الظهور الإعلامي.

ومن المناصب الأمنية التي تولاها الشيخ مشعل رئاسة المباحث العامة من 1967 إلى 1980، إذ تحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة “أمن الدولة” التي لا تزال تعمل تحت هذا الاسم، وظل الشيخ مشعل يتدرج في وزارة الداخلية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه وليًا للعهد.