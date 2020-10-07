بدء تسرب نفط “صافر”.. وقلق أممي من الكارثة

عدن – البلاد

في تأكيد جديد لتحذيرات الحكومة اليمنية والسعودية والأمم المتحدة من خطورة وضع خزان النفط صافر في ظل تعنت الحوثيين ومنعهم صيانته لأكثر من 5 سنوات، أظهرت صور من الأقمار الصناعية بدء حدوث تسرب نفطي من الخزان الراسي قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة في البحر الأحمر، غرب اليمن، ما ينذر بكارثة بيئية تهدد دول المنطقة والعالم.

ونشر موقع Tanker Trackers”” صورة تم التقاطها لخزان صافر التي تتضمن ما يقارب 35 حجرة تخزينية وتظهر بشكل واضح تسربا نفطيا حديثا منذ أسبوعين في البحر الأحمر واختراق التسرب لكمية كبيرة من الماء في الخزان العائم.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام ناقلة النفط صافر للابتزاز السياسي، واستغلالها كسلاح يتم اللجؤ إليه حال تعرضها لهزيمة كبرى في الحديدة والساحل الغربي، ما يفسر عدم تجاوبها مع دعوات المجتمع الدولي، غير آبهة بالمآلات والتداعيات الخطيرة.

وطالبت الحكومة اليمنية باستمرار الضغط على ميليشيا الحوثي وإعداد قائمة بالقيادات الحوثية المعرقلة لصيانة صافر، تمهيدا لفرض عقوبات عليها، إذا لم تتم الاستجابة للدعوات المتكررة بتجنيب اليمن والمنطقة والعالم كارثة بيئية مدمرة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه على مدى الأسابيع الماضية، أجرى خبراء الأمم المتحدة جولات من المناقشات الفنية مع ممثلي ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة، للاتفاق على المواصفات الفنية للبعثة المقترحة للوصول إلى الناقلة، مضيفًا: “نحتاج موافقة رسمية من الحوثيين على وصول البعثة، لشراء المعدات المتخصصة واتخاذ الترتيبات الأخرى”. وتابع: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن الناقلة صافر، التي تتعرض لخطر انسكاب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر.. حدوث تسرب كبير قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية كبيرة”.