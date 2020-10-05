فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (2-7)

تلقّى ليفربول هزيمة تاريخية أمام أستون فيلا قوامها سبعة أهداف لإثنين، في المباراة التي جرت وقائعها عصر اليوم بملعب فيلا بارك لحساب المرحلة الرابعة من البريميرليج.

لتسكن شباك الريدز 7 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ عام 1963 عندما خسر أمام توتنهام هوتسبير بنفس النتيجة 7-2.

افتتح أصحاب الأرض التهديف عن الدقيقة الرابعة عبر أولي واتكينس بصناعة من جاك جريليش. واتكينس سجل من جديد وصنع أيضًا جريليش بالدقيقة 22.

A night to remember at Villa Park! 🤩#AVLLIV pic.twitter.com/kEcOCQGT1Y — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 4, 2020

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وقلص المصري محمد صلاح النتيجة بهدف للريدز بالدقيقة 33، قبل أن يرد جون ماكيجين بعدها بدقيقتين بالثالث لفيلا، ثم عاد واتيكنس وسجل الرابع بالدقيقة 39.

في الشوط الثاني سجل الوافد الجديد روس باركلي بصناعة من جريليش عند الدقيقة 55، قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بالدقيقة 60.

جاك جريليش الذي صنع 3 أهداف، دوّن على هدفين متتاليين بالدقيقتين 60 و75 ليكون نجم اللقاء الأول بلا منازع.

بهذه النيجة ارتقى أستون فيلا إلى وصافة لائحة الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة رقم 9 أيضًا، لكن في المركز الخامس بفارق الأهداف.

شاهد أهداف المباراة..

الدوري الانجليزي | اهداف الفضيحة : استون فيلا 7 × 2 ليفربول الاهداف كــــــــــاملة HD 🤩🤩🔥🔥 تعليق خالد الحدي Via : @if24hd_#AVLLIV pic.twitter.com/1YOLkZOSvj — F=24 (@rssbgbdyi2235) October 4, 2020

الدوري الانجليزي l ملخص اهداف ليفربول 2-7 استون فيلا 🔥مشاهدة ممتعه ❤️ " محمد صلاح – فان دايك – كلوب – الليفر " pic.twitter.com/037qoOzDxe — اهداف GOALS (@GOALS29070515) October 4, 2020