الدولية

ترامب يغادر المستشفى لتحية مؤيديه

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1442 هـ       5 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : متابعات

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تحسن حالته الصحية لتحية مؤيديه في محيط مستشفى والتر ريد العسكري .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى “والتر ريد” العسكري.

وبعد جولته بالسيارة، عاد ترامب إلى داخل المستشفى، حسب بيان صادر عن نائب مُتحدث البيت الأبيض جود ديري.

وقال ديري: “قام الرئيس ترامب برحلة قصيرة في موكب للتلويح لأنصاره في الخارج، وعاد الآن إلى الجناح الرئاسي داخل والتر ريد”.

ونقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد بولاية ميريلاند، يوم الجمعة

بعد ساعات من إعلانه إصابته وزوجته ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

صحيفة البلاد

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