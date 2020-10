ترامب يغادر المستشفى لتحية مؤيديه

واشنطن : متابعات

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تحسن حالته الصحية لتحية مؤيديه في محيط مستشفى والتر ريد العسكري .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحيي مؤيديه من سيارته خارج مستشفى “والتر ريد” العسكري.

وبعد جولته بالسيارة، عاد ترامب إلى داخل المستشفى، حسب بيان صادر عن نائب مُتحدث البيت الأبيض جود ديري.

وقال ديري: “قام الرئيس ترامب برحلة قصيرة في موكب للتلويح لأنصاره في الخارج، وعاد الآن إلى الجناح الرئاسي داخل والتر ريد”.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH

— Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020