النصر يواجه بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي أبطال آسيا

جدة – هلال سلمان

تأهل فريق بيرسيبوليس الإيراني إلى مواجهة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل، وذلك بعد فوزه على باختاكور الأوزبكي (2-0) حيث سجل هدفيه عيسى الكسير في الدقيقتين 49 و66، وطرد الحكم نجم باختاكور جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 15.

وكان النصر قد واصل مشواره الناجح في دوري أبطال آسيا وبلغ الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي في الكلاسيكو القاري (2-0) بهدفي الأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبد الفتاح عسيري.

دخل النصر المباراة ضاغطا بقوة على مرمى الأهلي، وكاد نجمه الشاب خالد الغنام أن يفتتح التسجيل في أول دقيقة، ثم صنع اللاعب ذاته كرة الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 13 عبر الأرجنتيني مارتينيز.

وتواصل الضغط النصراوي على مرمى الأهلي وبدا واضحا رغبة لاعبيه في حسم الأمور مبكرا لكن التسرع ساهم في عدم مضاعفة الغلة.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط النصراوي مع مناوشات من قبل لاعبي الأهلي لم تصل لدرجة تهديد المرمى بفرص حقيقية.

ونجح عبد الفتاح عسيري في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 55، بعدها شهد اللقاء سجالا بين الطرفين، إذ حاول الأهلي العودة للقاء وتقليص الفارق فيما حاول النصر تأمين التأهل بهدف ثالث لم يأت بسبب تسرع لاعبيه وفقدانهم التركيز أمام المرمى.