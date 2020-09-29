قناع الشوكولا والشوفان لبشرة خالية من حب الشباب

تبحث جميع النساء عن بشرة جذابة تتمتع بالنضارة والإشراق، وهذا لن يتحقق إلا اذا كانت البشرة خالية من الشوائب وحب الشباب والذي يعتبر من أكثر المشاكل التى تواجها النساء ومن أجل التخلص منها يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية بجانب العلاج الطبي الذي يصفه طبيب الجلدية المختص.
وهذ الوصفة يمكن تحضيرها من مطبخك ، فقط ستحتاجين إلى ملعقة طعام من بذور الشوفان و 6 ملاعق طعام من الحليب السائل، وملعقة من بودرة الشوكولا وأخيرا رشة كركم.
يوضع الشوفان في وعاء ويضاف اليه الحليب وبودرة الشوكولا وتخفق المكونات جيدا حتى يتم الحصول على مزيج من دون تكتلات، تضاف رشة من الكركم ويتم المزج مجددا.
يطبق القناع على كل مساحة الوجه ويترك لمدة 10 دقائق قبل أن تتم إزالته بالماء الفاتر، ومن الممكن حفظ الكمية المتبقية من الخليط في علبة ووضعها في الثلاجة، وهكذا يبقى الماسك صالحا للاستعمال لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع ، علما أنه يمكن فعل هذا مرتين أسبوعيا وستلاحظين عزيزتي زوال حب الشباب بشكل تدريجي.