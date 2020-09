برشلونة يُضحّي بديمبيلي من أجل نجم هولندا

ذكر تقرير من يومية “آس” الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد كثّفت جهودها في الأيام الأخيرة للتعاقد مع عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

ومثّل ديمبيلي (23 عامًا) الخطة الفرعية “ب” بالنسبة ليونايتد بعد أن فشل في عملية استقطاب جناح بوروسيا دورتموند، جادون سانشو.

من جهتها لا تمانع إدارة برشلونة بيع اللاعب إلى الجانب الإنجليزي، خاصة في ظل رغبتها في التعاقد مع ممفيس ديباي هدّاف أولمبيك ليون الفرنسي.

Manchester United are very close to signing Ousmane Dembele from Barcelona for around €50m-€60m, according to AS 💰

It's claimed Memphis Depay will be his replacement 🔄 pic.twitter.com/ORkboUjbow

— Goal (@goal) September 29, 2020