برشلونة يُضحّي بديمبيلي من أجل نجم هولندا

ذكر تقرير من يومية “آس” الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد كثّفت جهودها في الأيام الأخيرة للتعاقد مع عثمان ديمبيلي من صفوف برشلونة.

ومثّل ديمبيلي (23 عامًا) الخطة الفرعية “ب” بالنسبة ليونايتد بعد أن فشل في عملية استقطاب جناح بوروسيا دورتموند، جادون سانشو.

من جهتها لا تمانع إدارة برشلونة بيع اللاعب إلى الجانب الإنجليزي، خاصة في ظل رغبتها في التعاقد مع ممفيس ديباي هدّاف أولمبيك ليون الفرنسي.

Manchester United are very close to signing Ousmane Dembele from Barcelona for around €50m-€60m, according to AS 💰 It's claimed Memphis Depay will be his replacement 🔄 pic.twitter.com/ORkboUjbow — Goal (@goal) September 29, 2020

وبتوصية من المدرب الجديد للكتلان، رونالد كومان، فإن ديباي يمثل الأولوية القصوى في سوق انتقالات برشلونة، وبالأخص بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتكو مدريد.

يبدو أن إدارة النادي الكاتالوني قد قررت الانفصال عن ديمبيلي الذي تعرض لانتكاسات وإصابات بالجملة في المواسم الثلاثة المنصرمة، ولم يقدّم المرجو منه مع الفريق.

إذ تعرض إلى 7 إصابات مختلفة منذ وصوله صيفية 2017 من بوروسيا دورتموند، وغاب في الإصابة الأخيرة في الفخد قرابة 191 يومًا عن الفريق.

عملية رحيل ديمبيلي ستُخفّض كذلك فاتورة أجور الفريق مقارنة بما سيتلقاه ديباي حال وصوله، والحديث يدور على 60 مليون يورو رسوم نظير انتقاله إلى مانشستر يوناتيد.

بينما سيعول الإسبان على رغبة ليون في استعادة مدافعه السابق ولاعب برشلونة الحالي، صامويل أومتيتي، وسيضغط الكتلان من أجل صفقة تبادلية مع دفع مبلغ مالي إضافي.

ديباي هو أحد اللاعبين الذين طلبهم المدرب كومان، وأشرف على تدريبه سابقًا في المنتخب الهولندي ويعتمد عليه في الخط الأمامي للطواحين بصفة أساسية.

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