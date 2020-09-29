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احذر إضافة هذه المكونات إلى قهوتك تسبب أضرار جسيمة

فرناس حفظيaccess_time12 / صفر / 1442 هـ      29 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها في صحيفة “بينك فيلا” إلى ضرورة الانتباه إلى عدم إضافة هذه المكونات إلى القهوة وهى:

1/ الكريمة المبيض الصناعية لأنها تحتوي على فوسفات الصوديوم الذي يزيد احتمال المعاناة من أمراض القلب بسبب مساهمتها في رفع نسبة الكوليسترول الضار.

2/ المحليات الصناعية لأنها غنية بالسعرات الحرارية، ما يعني أنها يمكن أن تساهم في زيادة الوزن مع ما يصاحب هذا من أمراض خطرة.

3/ الحليب المكثف المحلي، فهو يضيف إلى القهوة نكهة لذيذة لا مثيل لها، لكن يجب الانتباه لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السكر، ومع تكرار تناوله إلى جانب أطعمة غنية بهذه المادة ، يمكن توقع المعاناة من ارتفاع مستوى السكر في الدم والسمنة وغير ذلك، إذا من الأفضل تجنب إضافة هذه المكونات إلى القهوة.

vernas hefzy

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