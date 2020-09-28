الصراع يتجدد بين شركتي فيسبوك وآبل .. والسبب ماسنجر

كعادتها تواصل شركة فيسبوك في تطوير خدماتها لمستخدميها وفي هذا الإطار أرسلت رسالة غريبة في محتواها إلى شركة “آبل” الأمريكية.

الرئالة أفادت خلالها بأن تمنح مستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم.

وحسب ما نقلت “سبوتنيك” عن موقع “تايمز نيوز ناو”، فإنّ فيس بوك تسعى لإقناع “آبل” بالسماح لمستخدمي “آيفون”، بحق اختيارهم لتطبيق المراسلة المفضل إليهم.

وجعل تطبيق ماسنجر كأحد تطبيقات المراسلة الافتراضية على هواتف آي فون.

كما انتقد المسؤولون بشركة فيسبوك ، شركة الهواتف الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وذلك بسبب إجرائها لتغييرات حول قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وعدم جعلها “ماسنجر” تطبيق المراسلة الافتراضي لعدد كبير من مستخدمي “آيفون”.

وقال نائب رئيس فيس بوك عن تطبيق المراسلة ماسنجر: “نشعر أنّ الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات المراسلة المختلفة والافتراضية على هواتفهم”.

إذ يتيح نظام التشغيل “أندرويد” لمستخدمين هواتفه، اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي من “جوجل”.

نظام تشغيل فيسبوك

وأقرت فيس بوك مؤخرًا، أنّ نظام التشغيل iOS 14 القادم من أبل، قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 50% في أعمال إعلانات شبكة الجمهور.

وأعلنت “آبل” في وقت سابق، أنّ نظام تشغيل “أي أو إس 14” الجديد والمقرر الإعلان عنه الشهر الحالي.

سيتم خلاله استبدال متصفح “سفاري” الشهير في “آيفون” بمتصفحات أخرى مثل “فاير فوكس” و”جوجل كروم”.

فحتى الفترة الحالية، يعد متصفح “جوجل كروم” الوحيد المتاح لاستبداله كمتصفح افتراضي بديلا لـ”سفاري” على هواتف “آيفون”.

حيث أنه لأجل التحويل من “سفاري” إلى “جوجل كروم”، يجب تحميل النسخة الأحدث من التطبيق الأخير من متجر “آبل”.

ومن ثم الانتقال إلى “الإعدادات” واختيار “جوجل كروم”، والضغط على زر “Default Browser App”.