طرق القيادة بأمان في المنحدرات

نرمين عباس

من المهم أن تتعلم قيادة سيارتك بالشكل الصحيح على المنحدرات سواء من على التلال أو من فوق الكثبان الرملية

ولكي تعرف الطريقة المثلى للقيادة على المنحدرات، إليك بعض النصائح التالية :-

حافظ على تغيير منخفض في التروس يصل إلى 3%

عند النزول من المنحدرات، ولا تنسَ أن تحافظ أيضًا على سرعة الدوران واجعلها ثابتة أي حوالي 1000 إلى 1500 دورة على الدقيقة

وتأكد من أنك لا تقود بسرعة أعلى من المعدل القياسي فإن كنت تقود على سرعات قصوى ذلك سيزيد من احتمالية تعرض سيارتك للحرارة العالية

تأكد من نوع المحرك على وزن السيارة ودرجة الانحدار

فستلاحظ بأن السيارة يتم سحبها إلى أسفل المنحدر بسبب الجاذبية الأرضية وذلك يؤدي إلى تسارع تلقائي

لذلك تحتاج إلى التحكم بالتسارع وإلا ستفقد السيطرة على السيارة ويكون ذلك عن طريق الاستعمال السليم للمكابح.

الاستخدام السليم للمكابح

عليك أن تستخدم المكابح بطريقة صحيحة وسليمة تمامًا وألّا تعتمد عليها كليًا في عملية النزول والقيادة على المنحدرات

فالمحرك يلعب دورًا كبيرًا هنا مع المكابح فإن قمت باستعمال المكابح فقط فسترتفع درجة حرارتها بشكل كبيرة

نظرًا لزيادة الاحتكاك نتيجة تحمل وزن السيارة لفترة طويلة

واستعمال المكابح فقط من شأنه أن يشعل إطارات السيارة وبالتالي اشتعال السيارة بأكملها وتعريض حياة الجميع للخطر.

عليك أن تتأكد بأن المحرك يعمل بدوران مستمر والالتزام بالسرعة المناسبة

كي لا يكون هنالك ضغط كبير على المحور الأمامي والعجلات الأمامية لسيارتك

والتسبب بانقلابها فمحرك السيارة هو المتحكم الأول بها والذي يستطيع حمايتك من الانزلاق والانقلاب