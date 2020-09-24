بيان ناري.. الهلال يرد على استبعاده من دوري الأبطال

الرياض : البلاد

وجهت إدارة نادي الهلال في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب قراره اعتبار فريق الهلال منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا .

وأشارت إلى أن الاتحاد قد خالف بقراره قوانين لعبة كرة القدم، مؤكدةً أنها تدرس رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية حفظا لحقوق النادي.

وذكرت إدارة النادي في البيان جميع المطالب التي تقدم بها النادي لم تجد الموافقة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الرغم من وجود ظروف قاهرة

وأبدت إدارة الهلال، استغرابها من بيان الاتحاد الآسيوي الذي ذكر أنهم حافظوا على قنوات التواصل مع النادي، مشيرة إلى أن الاتحاد لم يرد بتاتاً على مطالبة النادي بتأجيل مبارياته السابقة

وقال البيان: تؤكد إدارة نادي الهلال أن الاتحاد الآسيوي لم يستجب لمطالب الإدارة حول تأجيل المباريات، ولم يسمح بتغيير مقر إقامة الفريق بعد انتشار فايروس كورونا.