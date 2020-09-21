الشاي باللبن: كيف تصل إلى المذاق الأفضل؟. دراسة علمية تجيب بدقة

الشاي باللبن هو مشروب عدد كبير من الناس، لكن البعض يعده دون أن يدري أن هناك فرق في الطعم بسبب طريقة صنعه.

أيهما نضعه أولا الشاي أم اللبن؟.. سؤال دائما ما كان يتردد لدى عشاق مشروب الشاى باللبن.

حيث يقعون في حيرة حول لذة الطعم، ليكشف العلماء عن مكونات كوب الشاي باللبن المثالي.

وأوضح الدكتور أندرو ستابلي، ويعمل مهندسا كيميائيا في جامعة لوبورو البريطانية، أن الأمر كله يتعلق بتغيير طبيعة بروتينات الحليب.

وتم دراسة مذاق الشاي باللبن بعد وضع كلٍ منهما قبل الآخر، وفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية.

ويعود الأمر في الأساس إلى الكاتب الشهير جورج أورويل عندما كتب وصفته الخاصة لصنع كوب الشاي باللبن المثالي.

والتي نشرت في مقال تحت عنوان ” A Nice Cup OF Tea” في عام 1946.

حيث قال إنه يجب وضع البراد على النار وبداخله الشاي وتحريكه أثناء سكبه على أن يتم ظبط كمية الحليب بالتحديد.

وبذلك يكون الشاي هو الذي يتم وضعه أول في الكوب وبعده اللبن.

وأوصى بأن الشاي نفسه يجب أن يكون سائبا قبل وضعه في البراد ثم سكبه في الكوب مع ضبط الكمية المناسبة للبن، وبالرغم من اتفاق العديد من المهندسين الكيميائين معه في الرأي، إلا أن الدكتور “أندرو” أصر على أن الشاى إذا تم وضعه أولا يكون الكوب مذاقه عاديا.

وشرح قائلا: “إذا تم سكب الحليب في الشاى الساخن، تنفصل القطرات الفردية عن كتلة الحليب، وتتلامس مع درجات الحرارة المرتفعة للشاى لفترة كافية لحدوث تمسخ كبيرأو تدهور في الطعم”.

وقالت الدكتورة جوليا كينج، الرئيسة التنفيذية لمعهد الفيزياء في لندن، إن كل ما يهم هو درجة حرارة الماء وليس الحليب نفسه.

فيما أعلنت الجمعية الملكية للكيمياء ومقرها في لندن عن الوصفة النهائية لكوب الشاء باللبن المثالي لتحسم الجدل القائم منذ سنوات عديدة، وهي كما يلي:

المكونات

شاي خشن، ماء، حليب طازج مبرد، سكر أبيض، كوب كبير، مصفاة شاى رفيعة ، ملعقة شاى، إبريق شاي، وعاء صغير

الطريقة

– ضع الماء العذب في الغلاية وأثناء انتظار الغليان ضع مقدار ملعقة صغيرة من الشاى لكل كوب في وعاء، ثم اغلي ربع كوب من الماء وضعه بعد ذلك على الشاي وحركه قليلا ثم ضعه في الغلاية بعد غليان الماء بها.

– انتظر قليلا لمدة ثلاثة دقائق لحين وصل الشاى للغليان التام.

– احضر الأكواب وضع اللبن فيها أولا، ثم الشاى وذلك بهدف الحصول على لون غني وجذاب وطعم مميز ولذيذ.

– أضف السكر حسب الرغبة.

– يفضل شرب الكوب في درجة حرارة ة 60-65 درجة مئوية