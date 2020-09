بيرلو يحسم الجدل حول انضمام سواريز إلى يوفنتوس

قال مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، إن مسألة انضمام مهاجم برشلونة لويس سواريز إلى النادي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، غير محتملة.

وظهر بيرلو في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه ضد سامبدوريا بافتتاحية الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2020-2021 غدًا الأحد في تورينو بملعب أليانز ستاديوم.

ارتبط اسم سواريز (33 عامًا) بالانتقال إلى يوفنتوس في الآونة الأخيرة بعد أن سقط من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان.

After coach Andrea Pirlo confirmed ‘it’s unlikely Luis Suarez will be the Juventus centre-forward,’ it’s reported the club released him from his pledge https://t.co/gszsQCR58E #Juventus #FCBarcelona #Uruguay pic.twitter.com/mRvVlXnnFX

— footballitalia (@footballitalia) September 19, 2020