بيرلو يحسم الجدل حول انضمام سواريز إلى يوفنتوس

قال مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، إن مسألة انضمام مهاجم برشلونة لويس سواريز إلى النادي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، غير محتملة.

وظهر بيرلو في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه ضد سامبدوريا بافتتاحية الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2020-2021 غدًا الأحد في تورينو بملعب أليانز ستاديوم.

ارتبط اسم سواريز (33 عامًا) بالانتقال إلى يوفنتوس في الآونة الأخيرة بعد أن سقط من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان.

After coach Andrea Pirlo confirmed ‘it’s unlikely Luis Suarez will be the Juventus centre-forward,’ it’s reported the club released him from his pledge https://t.co/gszsQCR58E #Juventus #FCBarcelona #Uruguay pic.twitter.com/mRvVlXnnFX — footballitalia (@footballitalia) September 19, 2020

بيد أن تأخر إصدار جواز السفر الإيطالي وتأزم الإجراءات حال دون إتمام الصفقة، رغم سفر اللاعب إلى مدينة بيروجيا لاجتياز اختبار اللغة الإيطالية.

وقال بيرلو معللًا فشل الصفقة: “يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للغاية من أجل استخراج جواز سفر إيطالي، لذا من غير المحتمل أن ينضم إلينا سواريز”.

ويعول البيانكونيري على مهاجم روما، البوسني إيدين دزيكو، من أجل قيادة خط هجوم الفريق جنبًا إلى جنب مع كريستيانو رونالدو.

بينما يجري المدير الرياضي للنادي، فابيو باراتيشي، سلسلة من المحادثات مع نظيره في روما لتسريع الصفقة والحصول على خدمات دزيكو.

تتوقف إبرام الصفقة على تعاقد روما مع مهاجم بديل، والأقرب هو لاعب نابولي أركاديوش ميليك. الذي لم يمانع في الرحيل عن البارتينوبي هذه الصيفية.

وحصل نابولي في السوق الحالي على اثنين من المهاجمين المتمرسين، وهما فيكتور أوسمين وأندري بيتانيا، ما يفسح المجال أمام ميليك للرحيل.

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