فوائد لا تصدق للكافيار في علاج الشعر!

نرمين عباس

الكافيار غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة والكثير من العناصر المفيدة والأملاح المعدنية التي تغذي بصيلات الشعر

ومن فوائد الكافيار للشعر :-

يساعد في إصلاح الشعر التالف ويحمي الشعرالمصبوغ من التضرُّر والتلف

حيث يعمل على إعادة المظهر الصحي من جديد إلى الشعر، ويجعله يتمتع بمظهر حيوي وطبيعي لفترة طويلة

يزيد من الحماية المتوفرة لخصلات الشعر، من عوامل التلف سواء بسبب العرق أو الحرارة أو أشعة الشمس والأتربة وغيرها

يُساهم في تقوية جذور الشعر وزيادة الكثافة بفضل كمية البروتين والفيتامينات المتعددة الموجودة فيه

يُضيف الكافيارالمزيد من الحماية إلى خصلات الشعر ويزيد من الحجم الكلِّي للشعر

كما يزيد من درجة إفراز الكولاجين في فروة الرأس والشعر

يُقلل من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية والتي تزيد من تلف الشعر

يُعالج جميع أنواع الشعر سواء كان تالف أو خشن و جاف و متقصف

يُشكّل غلاف حماية للشعر من العوامل والمؤثرات الخارجية

يزيد من قوة الشعر، ويُقلّل تساقطه، كما أنَّه يُعزّز نمو وبناء الشعر من الجذور، وبالتالي يمنحه الكثافة