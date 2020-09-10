البلاد – نيفين عباس

زنود الست من الحلوي العراقية الشهيرة التي تتميز بطعم الجلاش المقرمش مع نكهة الورد وحشو كريمي من القشطة مع قليل من قرمشة الفستق علي الوجه

ونقدم لكِ طريقة عمل زنود الست بطريقة مميزة

المقادير اللازمة

لزنود الست

لفة من عجينة الجلاش

سمن

زيت للقلي

للحشو

4 كوب كريمة

6 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة ماء زهر

للشيرة

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير حبة ليمون

ملعقة كبيرة ماء زهر

ملعقة كبيرة ماء ورد

ربع كوب عسل ذرة

للتزيين

فستق حلبي مجروش

ورد مجفف

طريقة العمل

الحشو

نقوم بتقليب السكر مع النشا والكريمة

يرفع علي النار

نستمر في التحريك حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف

ثم يرفع من علي النار

يضاف له ماء الزهر ثم يقلب

يترك ليبرد تماما بالثلاجة لحين الإستخدام

الشيرة

يوضع السكر والماء وعسل الذرة وعصير الليمون علي النار

يترك ليغلي مدة 20 دقيقة

يرفع من علي النار

ثم يضاف له ماء الزهر وماء الورد ويقلب

.يترك ليبرد تماماً

زنود الست

نقوم بإحضار الجلاش

يقطع مربعات

تدهن كل ورقة بقليل من السمنة

ثم تحشي كل قطعة بحشوة الكريمة القشطية

تغلق من الجوانب وتلف حتي نحكم غلقها

تكرر العملية حتي إنتهاء كل الكمية لدينا

تقلي حبات الجلاش في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من كل الجهات

ثم تخرج وتصفي من الزيت

توضع في الشيرة حتي تتشربه

ثم تنقل في طبق التقديم

.تزين الحبات بالفستق والورد المجفف

ثم تقدم الحلوي باردة