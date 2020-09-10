المرأه صحة و عافية

طريقة عمل دجاج مشوي بالباربكيو صوص

نيفين عباسaccess_time23 / محرم / 1442 هـ      10 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة ومميزة لمحبي الأطعمة ذات النكهات المدخنة وطريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو صوص

المقادير اللازمة

دجاج مقطع
كوب كاتشب
ربع كوب خل أبيض
ربع كوب سكر بني
2 ملاعق كبيرة بابريكا
ملعقة طعام زيت زيتون
ملعقة طعام من مسحوق الفلفل الحار
2 ملاعق صغيرة من مسحوق الثوم
نصف كوب صوص باربكيو مدخن

طريقة العمل
تُمزج جميع المكونات في قدر متوسطة الحجم
اتركي المزيج لينضج لمدة 5 إلى 8 دقائق
يرفع عن النار ويترك ليبرد تمامًا قبل الاستخدام
إحضري الدجاج
قومي بدهنه بالمزيج
.ثم ضعيه في الفرن بعد أن يغطي
أتركيه حتي تمام النضج
ثم يخرج ويقدم

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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