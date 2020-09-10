طريقة عمل دجاج مشوي بالباربكيو صوص

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة ومميزة لمحبي الأطعمة ذات النكهات المدخنة وطريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو صوص

المقادير اللازمة

دجاج مقطع

كوب كاتشب

ربع كوب خل أبيض

ربع كوب سكر بني

2 ملاعق كبيرة بابريكا

ملعقة طعام زيت زيتون

ملعقة طعام من مسحوق الفلفل الحار

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الثوم

نصف كوب صوص باربكيو مدخن

طريقة العمل

تُمزج جميع المكونات في قدر متوسطة الحجم

اتركي المزيج لينضج لمدة 5 إلى 8 دقائق

يرفع عن النار ويترك ليبرد تمامًا قبل الاستخدام

إحضري الدجاج

قومي بدهنه بالمزيج

.ثم ضعيه في الفرن بعد أن يغطي

أتركيه حتي تمام النضج

ثم يخرج ويقدم